Retroscena Sinner, è mistero sul forfait: la notizia lascia basiti

Jannik Sinner ha raggiunto la prima posizione della classifica ATP nelle scorse settimane, ma su di lui cala un velo di mistero dopo il forfait improvviso alle Olimpiadi

Con 14 vittorie nelle finali singolari e una media di vittorie del 78% (sempre in singolo), Jannik Sinner è già passato alla storia per essere il primo italiano da aver raggiunto il gradino più alto della classifica ATP. Nell’ultimo match giocato l’altoatesino ha accusato una serie di capogiri al terzo set contro Medvedev e il 9 luglio – dopo una gara durata quasi 5 ore – il numero uno è stato eliminato da Wimbledon con il risultato di 3-2 in favore del russo.

I 9570 punti guadagnati finora e la vetta della classifica ATP però, cozzano – secondo molti – con il forfait recente rassegnato da Sinner: con un post il ventiduenne ha annunciato la sua assenza alle Olimpiadi di Parigi. L’atteggiamento del ragazzo ha scatenato più di una reazione sui social media, ma non solo, perché anche gli esperti del settore e le “istituzioni” non sono riuscite a inquadrare bene il reale motivo del suo forfait.

Se si considera che Sinner dovrà attendere altri 4 anni per disputare un’Olimpiade (Los Angeles 2028) e che già nel 2021 aveva saltato quelle di Tokyo, il mistero si fa ancora più fitto e sconcertante. Le motivazioni si intrecciano e sospetti e rumors continuano ad inseguirsi.

Forfait Sinner, paura del CONI: “Sparito per 36 ore”

L’annuncio di Sinner ha spiazzato tutti, ma è La Repubblica a riportare le reazioni del Comitato Olimpico italiano. Sembrerebbe infatti che “c’era qualche timore, più che sospetto, visto che da trentasei ore si erano quasi interrotte le comunicazioni con l’entourage dell’altoatesino ma alcuni indizi che arrivavano dallo staff tecnico del numero uno al mondo, rendevano quasi sicura la sua partecipazione”.

Nonostante questo invece sull’assenza di Sinner pare essere piombato il sospetto di una motivazione amorosa secondo molti. Effettivamente il ‘vecchio Sinner’, come viene definito, dopo una sconfitta come quella contro Mevdevev, si sarebbe messo subito a lavoro secondo Gaia Piccardi del Corriere della Sera, anziché andare in Costa Smeralda insieme alla compagna e collega Anna Kalinskaya.

Sorge quindi il dubbio che l’italiano abbia dato forfait per le Olimpiadi per altre motivazioni. Una situazione particolare di cui soprattutto sui social si è discusso tantissimo nelle scorse ore, e che pare lasciare ancora l’amaro in bocca a tantissimi tifosi che avrebbero voluto vederlo sulla terra rossa parigina che poteva valere una medaglia olimpica.