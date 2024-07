Napoli, è già subito Kvara-mania: Conte esalta il georgiano

Subito Kvicha Kvaratshelia si prende il Napoli: dopo gli Europei con la Georgia, il numero 77 è tornato a disposizione degli azzurri e del nuovo allenatore Antonio Conte. Gli son bastato 21 minuti per mettere a segno il primo gol contro l’Egnatia, match terminato con il punteggio di 4-0 in favore degli azzurri.

Il tecnico salentino, molto soddisfatto, è intervenuto ai microfoni di OneFootball al termine del del match amichevole, spendendo parole al miele nei confronti di un calciatore in particolare: “Kvara? Ha fatto una buonissima partita. Il tipo di gioco che stiamo provando è per permettere a lui, Politano e Ngonge di giocarsi l’uno contro uno e andare dentro. È una soluzione tattica che può esaltare ancora di più questi giocatori. Dobbiamo capire che quando si chiudono gli spazi per bravura degli avversarsi loro si devono allargare e crearsi l’uno contro uno”.