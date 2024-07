ESCLUSIVA SI Le alternative a Hummels di cui parlava Sartori? Una è Sutalo: contatti. Il punto

Nel corso del suo intervento in diretta su Sportitalia, il ds del Bologna Giovanni Sartori ha spiegato chiaramente che per Hummels i felsinei stanno conducendo una trattativa, che però non è l’unica per arrivare ad un rinforzo nel reparto arretrato. “Abbiamo scremato fino a 3 profili: il primo che ci risponde arriva” – ha detto.

Secondo quanto riferisce Gianluigi Longari, proprio per il reparto arretrato ci sono delle novità negli ultimi minuti. Ecco infatti quanto riferisce: “Bologna, contatti per Sutalo, un profilo che piace molto in attesa della risposta di Hummels. In lista resta sempre Bijol, come circa raccontato oltre una settimana fa”.