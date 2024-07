ESCLUSIVA SI Pedullà: “Silvestri-Cagliari, si può chiudere con un indennizzo all’Udinese”

Marco Silvestri è ancora in cerca di una possibile nuova destinazione e sembrano esserci novità importanti sul suo futuro, sempre più lontano dall’Udinese.

Ecco quanto riporta in merito Alfredo Pedullà: “Silvestri-Cagliari: un mese dopo, ora si può chiudere con un indennizzo all’Udinese”. Già un mese fa infatti, l’esperto di calciomercato riferiva che Marco Silvestri avrebbe lasciato Udine in questa sessione di mercato e che stava valutando diverse proposte in attesa di prendere una decisione definitiva. Dopo i sondaggi dell’Empoli, in lizza è entrato anche il Cagliari, una destinazione che fin da subito sembrava poter cogliere l’apprezzamento del portiere, in cerca di continuità.