Berrettini, incredibile verdetto poco fa: l’ha comunicato l’ATP, meritatissimo

Matteo Berrettini grande protagonista dell’estate tennistica. È ufficiale da pochissimo una stupenda novità per l’atleta azzurro

Un’estate da protagonista per Matteo Berrettini che, finalmente, sembra essersi lasciato alle spalle i tormenti e le incertezze dovuti alla serie ripetuta di infortuni che ne hanno condizionato rendimento e risultati nell’ultima annata.

La vittoria a Marrakech dello scorso aprile sembrava già il preludio alla ripresa del tennista azzurro che, poco dopo, si è fermato di nuovo, saltando l’intera parte di stagione dedicata ai tornei europei su terra battuta. Rientrato sull’erba di Stoccarda, Berrettini ha raggiunto la finale (sconfitto da Draper), un risultato che ha lasciato intravedere già una condizione finalmente ritrovata.

Splendido il match disputato a Wimbledon e perso in quattro combattutissimi set contro Sinner, impegnato allo stremo per spuntarla nei tre tie break. Smaltita la delusione, Berrettini, complice l’assenza dalle Olimpiadi, ha trionfato nei due tornei su terra battuta di Gstaad e Kitzbuhel, battendo in finale i due francesi Halys e Gaston. Due vittorie di grande prestigio che gli stanno permettendo anche di recuperare posizioni nel ranking Atp.

Berrettini, è fatta: ecco la nuova posizione in classifica

Dopo essere risalito dalla posizione 82 alla 50, in seguito alla vittoria a Gstaad, la successiva affermazione a Kitzbuhel ha consentito a Berrettini di conquistare ulteriori dieci posizioni nella classifica mondiale. Nella nuova graduatoria pubblicata lunedì 29 luglio, Matteo è in quarantesima posizione con 1215 punti, quarto tra li azzurri presenti in top 100.

Davanti a Berrettini ci sono Sinner (sempre in vetta davanti a Djokovic e Alcaraz), Musetti (sedicesimo e con una posizione guadagnata con la finale di Umago) e Darderi, quest’ultimo al 34°posto. Il tennista romano ha superato Arnaldi (ora 45esimo) e Cobolli (stabile in 48esima posizione). Tre gli altri tennisti azzurri presenti tra i primi cento ovvero Sonego (57°), Fognini (74°) e Nardi (78°).

A margine della vittoria a Gstaad, Berrettini ha dichiarato che il suo obiettivo è chiudere l’anno tra i primi 32 del ranking Atp, in modo da presentarsi come testa di serie alla prossima edizione dell’Australian Open. Un obiettivo ora ampiamente alla portata dell’azzurro, considerando che d’ora in poi non avrà, di fatto, punti da difendere.

Lo scorso anno, infatti, la stagione di Matteo si è interrotta allo Us Open con il grave infortunio alla caviglia, rimediato nel corso del match di secondo turno con Rinderknech. Da quell’episodio, accaduto il 31 agosto 2023, Berrettini è tornato in campo solamente lo scorso marzo. L’azzurro ora sarà impegnato nei due Masters di Montreal e Cincinnati, preludio allo Us Open al via a fine agosto. In un momento di forma simile, Berrettini si candida di diritto al ruolo di outsider tra le teste di serie.