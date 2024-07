Nel pomeriggio il DS della Roma Ghisolfi sarà a Girona per cercare di chiudere Dovbyk. Le condizioni per la fumata bianca: i giallorossi arriveranno as offrire al #Girona una cifra prossima ai 40M tra parte fissa e bonus.

L’offerta all’attaccante prevederebbe un ingaggio da 3.5M a stagione.