Il DS del Monaco avvisa il Milan per Fofana: “Serve una buona proposta altrimenti resta”

Thiago Scuro, direttore sportivo del Monaco, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, riprese da Calciomercato.com, su Youssouf Fofana da giorni nel mirino del Milan per rinforzare il centrocampo: “Ho un buon rapporto con Fofana, siamo stati chiari sul prezzo necessario fin dal primo giorno. La proposta deve andare bene per Fofana ma anche per l’AS Monaco; altrimenti anche restare qui sarebbe una possibilità”.

Nei giorni scorsi il club monegasco ha rifiutato un’offerta da parte dei rossoneri: il club di Via Aldo Rossi giocherà e sfrutterà l’accordo già trovato con il nazionale francese che spinge per il trasferimento in rossonero nonostante negli ultimi giorni si sia inserito il West Ham. Fofana rappresenta il profilo perfetto per il Milan di Fonseca dopo l’intesa sull’ingaggio per un quadriennale da circa 3 milioni più bonus a stagione.

Moncada, Furlani e Ibrahimovic continuano i contatti con il sodalizio del Principato di Monaco alla ricerca di una soluzione dopo la richiesta da 35 milioni di euro per un calciatore in scadenza di contratto nel 2025.