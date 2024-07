Olimpiadi 2024, Tennis: Musetti cerca la rivincita contro Navone, Zverev strafavorito contro Machac

Prosegue il torneo di Tennis dei Giochi Olimpici di Parigi. Quest’oggi si giocheranno diversi match: diamo uno sguardo a quelli che meritano più attenzione.

Gli occhi degli appassionati di tennis italiani sono sicuramente puntati su Lorenzo Musetti. L’Azzurro affronterà ai 16esimi di finale l’argentino Mariano Navone e partirà con i favori del pronostico. Il carrarese, d’altronde, viene da una finale raggiunta all’ATP di Umago e da una bellissima prova al turno precedente contro Monfils.

Molto interessante la quota relativa alla possibilità che Musetti vinca il primo set: su Planetwin365 la quota è di 1,46; come su Betclic, mentre su WilliamHill 1,44. Si può puntare anche sul risultato esatto 2-0 in favore dell’Azzurro: si parla di 2,01 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 2 e su Betclic 1,98. Azzardata ma molto remunerativa la giocata “Under 21,5 Giochi”: la quota è di 1,90 su Planetwin365; come su Betclic e WilliamHill.

Sempre nella giornata odierna si giocherà un’altra gara molto interessante, ovvero quella tra Stan Wawrinka e Alexei Popyrin. Lo svizzero, alla veneranda età di 39 anni, ha dato una prova di forza eccezionale contro Kotov al turno precedente e ora cercherà di proseguire su questa strada, sebbene non parta favorito. La vittoria di Popyrin, infatti, è quotata 1,77 su Planetwin365; come su WilliamHill, mentre su Betclic è a 1,78.

Difficilmente avrà problemi nel passaggio del turno Alexander Zverev. Il numero 4 al mondo sfiderà il greco Tomas Machac e non è da escludere che possa imporsi senza concedere alcun set: segnaliamo il risultato esatto 2-0 in favore di Zverev, su Planetwin365 a 1,43; su WilliamHill la stessa giocata è a 1,40 e su Betclic 1,48. Interessante anche la quota della giocata “Under 20,5 Giochi”: su Planetwin365 è a 1,82; su Betclic 1,75 e su WilliamHill 1,80.

Nettamente favorito anche Daniil Medvedev contro l’austriaco Sebastian Ofner. Il numero 5 al mondo è riuscito a battere Rinky Hijikata senza problemi, al turno precedente, e ora si troverà di fronte un avversario tutt’altro che insormontabile. Nonostante ciò, chissà che la gara non possa comunque regalare emozioni: in quest’ottica, si può puntare sulla giocata “Over 19,5 Giochi”, su Planetwin365 quotata a 1,76; su Betclic 1,74 e su WilliamHill 1,72.