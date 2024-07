Fiorentina, tournée finita: ora Palladino chiede acquisti

Terminata la tournée in Inghilterra con il pari 2-2 conto l’Hull City è giunto il momento di fare sul serio in casa Fiorentina. Raffaele Palladino è stato chiaro la rosa è ancora lontana da essere completa con il tecnico che si aspetta molti nuovi volti da qui al 17 agosto.

Fiorentina, il centrocampo va rinforzato

In questo senso continua la trattativa tra la Fiorentina e il Venezia per Tanner Tessmann. Il centrocampista statunitense impegnato al momento alle Olimpiadi, dove ha centrato il passaggio del turno. E’ sempre più vicino a vestire di viola. L’accordo tra le società è molto vicino e il centrocampista entusiasta: per la definizione manca l’accordo con gli agenti. Non solo Tessmann. Perché la Fiorentina apprezza sempre il profilo di Weston McKennie con il centrocampista fuori dai progetti di Thiago Motta alla Juventus che potrebbe rappresentare un’importante ingresso nella mediana di Palladino.

Attenzione alle uscite

Juventus che come l’Atalanta segue con interesse gli sviluppi intorno alla situazione di Nico Gonzalez. “Il Bicho” potrebbe essere sacrificato dalla Fiorentina in caso di offerta importante, anche per abbassare il monte ingaggi. Non solo Nico perché da monitorare in uscita è anche la situazione di Kayode. Il terzino, classe 2004′ piace e non poco in Premier League. Aston Villa, Newcastle, Bournemouth e Tottenham e in caso di offerta da almeno 20 milioni potrebbe lasciare Firenze. Fiorentina quindi che si muove in entrata e in uscita con un solo obiettivo regalare a Raffaele Palladino una rosa compatta e competitiva e pronta per il 17 di agosto.