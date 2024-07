Il mondo dello sport è sotto shock: si ritira a 20 anni

Il ritiro dell’atleta a solo 20 anni lascia sotto shock il mondo dello sport: è successo in diretta ai Giochi olimpici di Parigi 2024

Tra grandi campioni, gioia, trepidazione e delusioni, i Giochi olimpici ci stanno già facendo saltare dalla sedia. E l’ha fatto anche Nicolò Martinenghi, l’armadio con i capelli tinti di biondo tendenti al platino, originario di Varese, che ha conquistato il primo oro italiano a Parigi nei 100 metri rana maschili.

Proprio nelle piscine della capitale francese, in queste ore si sta scrivendo la storia e non solo per chi poi ha la bravura (e la fortuna) di salire sui gradini del podio, ma per tutti gli atleti che hanno la possibilità di arricchire la loro carriera con un’esperienza unica e forse irrepetibile. E nel nuoto non c’è stato solo Martinenghi, e neanche solo Marchand, il fenomeno francese che ha fatto impazzire il pubblico di casa, ma anche tanti ragazzi e ragazze che hanno dato il massimo, ma non sono riusciti ad arrivare a medaglia.

Tra questi, c’è stata anche Luana Alonso. Per lei gli ultimi mesi sono stati un turbinio di emozioni, dato che la sua popolarità in Paraguay è arrivata alle stelle dopo che si è qualificata a giugno scorso per le Olimpiadi con la squadra di nuoto. La sua esperienza a Parigi, però, non è stata memorabile e ha scelto, a soli 20 anni e subito dopo la competizione, di ritirarsi dallo sport agonistico.

Luana Alonso si ritira a 20 anni dal nuoto: i motivi della scelta

Alonso non è riuscita ad accedere alle semifinali dei 100 metri farfalla femminili dopo essere arrivata sesta nella sua batteria, con un tempo di 1:03:09, che non le ha permesso di qualificarsi. Solo qualche decimo in meno nel tempo e ce l’avrebbe fatta, ma le sue aspirazioni non potevano comunque essere quelle di conquistare una medaglia. Certo, la delusione rimane.

Visibilmente emozionata, subito dopo la gara, ha dato un annuncio speciale tra le lacrime: “La verità è che purtroppo non è andata come volevo, ma sono molto emozionata perché era la mia ultima gara e mi ritiro già dal nuoto“.

E infine ha spiegato anche i motivi della sua scelta: “Vado a studiare negli Stati Uniti, continuerò la mia carriera scientifica. E perché non essere un giorno Ministro dello Sport, perché come atleta so cosa soffrono gli atleti e voglio aiutarli a promuovere lo sport. Lottate per i vostri sogni, qualunque cosa accada”.

Un cambio di vita radicale per la giovanissima Alonso, che si prepara così a voltare pagina, mettendo alle spalle anche la sua breve esperienza olimpica.