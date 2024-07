Inter, un destino segnato e la strategia della pazienza

Le parole di Beppe Marotta valgono da assoluta conferma rispetto a quanto raccontato nelle ultime settimane. Valentin Carboni lascerà l’Inter e si trasferirà all’OM in prestito oneroso con diritti di riscatto fissato intorno ai 40 milioni in favore del club transalpino.

L’Inter manterrà il controllo del suo destino con una recompra ed inizia a dare fluidità alle proprie casse anche in entrata in attesa di ciò che ancora va predisposto. A partire dalla ricerca di un difensore che possa sdoppiarsi nel ruolo di braccetto mancino come vice Bastoni ed esterno a tutto campo sulla corsia di sinistra per sopperire all’infortunio di Buchanan.

Per un colpo in attacco, come noto, sarà necessario trovare una sistemazione ad un esubero a tutti gli effetti come il Tucu Correa, per il quale latitano le proposte, ed a Marko Arnautovic che fa comunque parte del progetto tecnico pur non rivestendo un ruolo centrale nelle hit parade di Simone Inzaghi.

Ci sarà tempo per trovare le migliori occasioni, anche perchè i primi riscontri forniti dal campo stanno dando esiti più che confortanti. Taremi è la star indiscussa delle prime uscite, tra gol e prestazioni di livello. Ed anche per Zielinski i riscontri sono più che positivi. Con il rientro dei Nazionali, il tecnico dei Campioni d’Italia potrà tornare a rinfrescare quelle dinamiche tattiche che i sostenitori nerazzurri non vedono l’ora di riammirare anche nella prossima stagione.