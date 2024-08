Foto incredibile: quante emozioni per Schumacher

Michael Schumacher, un momento da brividi rivissuto dai fan: il web si infiamma per uno scatto clamoroso dell’ex pilota della Ferrari

Sono passati anni dal suo addio alla Ferrari, ben 18, ma l’amore che i tifosi del Cavallino Rampante (e non solo) conservano nei suoi confronti è semplicemente pazzesco. Nel ricordo di Michael Schumacher, il web è tornato a commuoversi per uno scatto da brividi che riguarda l’ex pilota della ‘Rossa’.

Sette titoli mondiali, i primi anni 2000 nei quali è stato semplicemente imbattibile alla guida della Ferrari. Michael Schumacher rimane il sogno ad occhi aperti per i ferraristi, imprese incredibili a cui tutti sono ancora oggi davvero troppo legati. Ma il tedesco, ormai da oltre undici anni, come si sa vive un dramma. La caduta dagli sci sulle nevi di Meribel ha stravolto la vita di Michael e della sua famiglia: era il 29 dicembre 2013. Da allora tutto è cambiato, Michael stesso lo è.

Le cure a cui è sottoposto da allora pesano non poco sulle finanze della famiglia del tedesco, con Corinna che si sta destreggiando attraverso la vendita di beni e cimeli per sostenere i circa 7 milioni di euro all’anno necessari per staff medico e cure specifiche. Recentemente è accaduto, poi, che tre malviventi abbiano ricattato la famiglia Schumacher attraverso del materiale rubato (foto, video e file) riguardante la salute del tedesco dopo la tragedia.

Schumacher, foto da brividi: fan commossi

Una vicenda che, a fronte della richiesta di 15 milioni di euro dei ricattatori, si è chiusa nel migliore dei modi con l’arresto dei tre e la confisca delle informazioni riguardante la salute di Michael. Una salute ancora oggi avvolta dal mistero, nel riserbo più totale voluto da sua moglie e dai suoi figli.

Ma per gli appassionati di Formula 1, tifosi della Ferrari e non solo, Michael ha rappresentato una leggenda meravigliosa da celebrare in pista. E così in tal senso nelle ultime ore, su ‘X’, è spuntato uno scatto davvero meraviglioso che riguarda il passato del tedesco. Siamo nel 1995, anno nel quale Schumacher riuscì a vincere il secondo titolo mondiale della sua carriera. Niente Ferrari, all’epoca Michael era un pilota della Benetton Renault con cui fu in grado di conquistare due titoli mondiali consecutivi.

1994 e 1995, poi arrivò l’anno successivo il tanto atteso passaggio a Maranello. Una scommessa vinta, per il pilota più dominante della storia della Formula 1. Ma intanto lo scatto in questione ritrae il tedesco in pista, una foto di rara bellezza, con la vettura francese. Un momento indimenticabile per i suoi tifosi e per lo stesso Michael che sicuramente ricorderà con grande gioia.

Dall’esordio improvviso a soli 22 anni alla Jordan fino all’exploit in Benetton che gli permise, poi, di approdare nella scuderia con più storia in Formula 1. Una carriera fatta di grandi soddisfazioni quella di Schumacher, di successi ma anche errori e debolezze. Per un pilota che in pista il più delle volte è sembrato capace di fare cose inarrivabili per i suoi rivali.