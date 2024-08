Inter, Inzaghi riabbraccia gli ultimi reduci da Euro2024

Pavard, Thuram, De Vrij e Dumfries saranno le prossime pedine con le quali Simone Inzaghi andrà ad implementare il gruppo che sta lavorando ai suoi ordini per gettare le basi della stagione che prenderà il via a metà agosto. All’inizio della prossima settimana gli ultimi reduci da Euro 2024, i semifinalisti dell’ultimo Europeo, si aggregheranno alla rosa dell’Inter, con l’esterno olandese che potrà anche ultimare le pratiche relative al suo rinnovo di contratto con annesso aumento di stipendio a 4 milioni di euro.

Nel frattempo procedono anche le manovre relative alla sessione di mercato in corso, a partire dal tentativo di incrementare il tesoretto da reinvestire nelle trattative in entrata. Gli incontri in viale della Liberazione proseguono a ritmo costante, con protagonisti giocatori come Satriano che non faranno parte del progetto e per i quali si cercano soluzioni come quella offerta dal Brest che punterebbe ad acquisirlo a titolo definitivo.

Nelle stesse ore il Direttore Sportivo Ausilio valuta la soluzione più percorribile ed apprezzabile per completare le soluzioni a livello difensivo, tenendo sempre come priorità le linee guida desiderate dalla proprietà: ovvero un profilo alla Bisseck, contraddistinto da un investimento sostenibile e destinato a fruttare con il tempo e attraverso il collettivo.