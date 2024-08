La Roma si fa bella (e grande): Dovbyk è il 3° gioiello

La Roma si fa bella e soprattutto grande: dopo gli arrivi di Enzo Le Fée e Matias Soulé, ecco Artem Dovbyk dal Girona. Il terzo tassello del lussuoso mercato giallorosso – reso tale anche dalla lunga lista di rinnovi e riscatti non esercitati dalla società – è ormai a un passo dall’essere posato nel mosaico estivo capitolino. La missione di Ghisolfi in Spagna negli ultimi giorni ha dato un’accelerata verso il buon esito della trattativa tra i due club. Ora si viaggia a marce elevate verso una soluzione che accontenti tutti. Il tutto dopo l’accordo totale con il giocatore già raggiunto tra i 3,5 e i 4 milioni a stagione.

L’offerta della Roma al Girona sfiora i 40 milioni, tra parte fissa e bonus rispettivamente circa 35 e 4 a cui andrà aggiunta una percentuale sulla rivendita dell’attaccante che verrà riconosciuta al club catalano. L’accordo è cosa fatta, confermato ulteriormente dalla sorprendente storia su Instagram dell’agente del classe 1997 con tanto di numero 9, al momento di proprietà di Abraham, e infatti subito rimossa nel giro di qualche minuto dopo l’inevitabile fermento social. Ora è tempo solo di sbrigare le ultime pratiche in Spagna alla presenza degli agenti che hanno preso parte all’operazione. Dopodiché Dovbyk volerà a Roma per le firme che cristallizzeranno il suo passaggio in giallorosso. Come ennesimo gioiello di un mercato finora scintillante nella Capitale.