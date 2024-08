Non c’è pace in Formula 1: nuova penalità

Attenzione alla possibile nuova penalità in Formula 1. Basta davvero poco per cambiare le dinamiche dei prossimi Gran Premi

La Formula 1 continua a essere un terreno di tensione e incertezza, con una nuova penalità che potrebbe sconvolgere le dinamiche del campionato.

Max Verstappen, il campione in carica della Red Bull Racing, a Spa-Francorchamps, teatro del Gran Premio del Belgio, ha dovuto ricorrere alla sostituzione del motore, aprendo la strada a una serie di possibili ribaltoni in classifica. Con il Gran Premio del Belgio che segna la quattordicesima gara della stagione, restano ancora dieci appuntamenti da disputare dopo la pausa estiva. La domanda che sorge spontanea è dunque se Verstappen riuscirà a completare la stagione con i motori attualmente a sua disposizione.

Christian Horner, il team principal della Red Bull, non ha potuto fornire una risposta definitiva. “Dipende da cosa succede al parco macchine, quindi pensiamo di essere a posto al momento”, questa l’affermazione del manager che lascia trasparire un cauto ottimismo, ma che non dissipa del tutto le preoccupazioni.

Allarme Verstappen, possibile altra penalità per l’olandese

Indubbiamente, il margine di manovra per Verstappen è ormai ridotto al minimo. Analizzando i componenti del propulsore di Verstappen – il turbocompressore (TC), l’MGU-H, l’MGU-K, l’accumulatore di energia (ES) e l’elettronica di controllo – emerge uno scenario indubbiamente precario. Qualsiasi ulteriore modifica comporterebbe nuove penalità in griglia, costringendo Verstappen a partire da posizioni più arretrate. Di fatto, il pilota olandese deve accontentarsi della monoposto attuale e sperare che le componenti reggano fino alla fine della stagione.

Il compagno di squadra di Verstappen, Sergio Perez, si trova in una situazione leggermente migliore. Perez non ha ancora dovuto utilizzare un nuovo motore, sebbene abbia già sostituito l’Energy Store e l’elettronica di controllo per la terza volta in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna. Questo significa che anche lui è prossimo al limite consentito per questi componenti. Tuttavia, Perez potrebbe avere un margine leggermente più ampio rispetto a Verstappen, il che potrebbe rivelarsi cruciale nelle ultime gare della stagione.

La situazione attuale pone un’ombra di incertezza sull’esito del campionato. Con le penalità che incombono come una spada di Damocle, ogni gara potrebbe riservare sorprese e ribaltoni in classifica. Verstappen, pur essendo uno dei favoriti per il titolo, dovrà affrontare con grande attenzione ogni gara e preservare il più possibile i componenti del suo propulsore.

Proprio super Max è il più attesa nella prossima gara del Mondiale di Formula 1 che si disputerà nel weekend del 24-25 agosto a Zandvoort, nella sua Olanda, dove una marea di tifosi vestiti da arancione proverà a spingerlo verso una vittoria che manca da quattro gare.