Sainz sblocca l’affare, firma imminente in Formula 1: ormai non ci sperava più

Sainz alla Williams innesca un altro effetto domino in Formula 1 e sblocca la situazione per un pilota che ormai non sperava più di firmare

Carlos Sainz si trasferirà alla Williams al termine di questa stagione, lasciando il proprio sedile alla Ferrari a Lewis Hamilton. Da segnalare anche un’altra trattativa in dirittura d’arrivo in una delle scuderie che avevano pensato proprio a Sainz per il 2025.

Carlos Sainz ha finalmente trovato la sua scuderia per il 2025. Dopo aver atteso a lungo una chiamata da parte della Red Bull o della Mercedes, tutte ipotesi credibili ad un certo punto della stagione, lo spagnolo ha deciso di andare dritto per la sua strada. La firma con la Williams ha stupito, visto il non altissimo grado di competitività di una delle scuderie comunque più importanti della storia della Formula 1. Sainz è convinto che con un uomo alla guida come James Vowles, il team potrà tornare presto ai fasti di un tempo, un po’ come avvenuto di recente alla McLaren.

L’accordo tra Carlos e gli inglesi sblocca anche altre situazioni ancora in sospeso, con il mercato piloti per il 2025 che si sta pian piano definendo in ogni singolo dettaglio. Esteban Ocon, dopo la lite con l’Alpine e Gasly (episodio di Montecarlo) passerà alla Haas, Ricciardo scalpita per sostituire Sergio Perez (confermato dalla RB almeno per il GP di Olanda). Chi ancora non è sicuro di dove potrà trovarsi nel 2025 è Valtteri Bottas.

Sainz in Williams apre nuovi scenari: ecco chi può rinnovare

Bottas è stato per anni il fido scudiero di Hamilton in Mercedes, accumulando una serie di vittorie prestigiose. Da seconda guida si è sempre distinto alla grande, venendo apprezzato da Toto Wolff e dallo stesso Lewis, senza mai alzare la voce o rivendicare pretese di primato.

Poi il passaggio alla Sauber-Alfa Romeo, che da quest’anno è diventata Kick Sauber, con il caratteristico colore verde fluo. Dopo aver disputato due discreti campionati a Hinwil, quest’anno le difficoltà per Bottas si sono fatte più accentuate e, al momento, è mestamente ultimo in classifica.

La Sauber aveva pensato di non rinnovargli il contratto in scadenza quest’anno, anche in vista del prossimo ingresso della Audi dal 2026. Questo almeno fino a quanto era Andreas Seidl il responsabile della scuderia. Con l’arrivo di Mattia Binotto, futuro responsabile del team Audi, le cose potrebbero cambiare. A riportarlo è il giornalista di The-Race, Scott Mitchell-Malm, che ha parlato di una possibile permanenza di Bottas, almeno per un altro anno

“Sembra probabile che Valtteri rinnovi il contratto, nonostante le previsioni di qualche settimana fa”. Dovrebbe quindi fa coppia con Nico Hülkenberg, nuovo acquisto della Sauber dalla Haas per il 2025. Vedremo poi se per il debutto ufficiale in F1, l’Audi deciderà di affidarsi ad altri profili.