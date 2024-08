Doccia gelata Ferrari, Sainz le dà il colpo di grazia

Carlos Sainz inizia la nuova avventura lontano dalla Ferrari. Proprio dalla Williams la nuova beffa per Vasseur, ora la ‘Rossa’ rischia di rimanere a mani vuote

Carlos Sainz e la Ferrari si diranno addio tra pochi mesi. Un divorzio annunciato, sin dallo scorso febbraio quando la Scuderia di Maranello ha deciso di spiazzare il mondo dei motori annunciando l’accordo con Lewis Hamilton. Tre anni in Ferrari per il sette volte campione del mondo e il 29enne di Madrid, a questo punto, si è ritrovato spalle al muro.

Ha atteso tanto Sainz prima di definire ufficialmente il suo futuro. Dalle ipotesi Red Bull e Mercedes, le preferite dal figlio d’arte, fino a Sauber – dal 2026 Audi – Williams ed in ultima battuta Alpine, con Flavio Briatore che ci ha provato davvero a convincere lo spagnolo a trasferirsi nella scuderia francese. Nulla da fare, ad averla vinta è stato James Vowles che ha fatto impazzire i tifosi della Williams annunciando la firma di uno dei piloti più veloci e competitivi del paddock. Una via che accontenta, almeno all’apparenza, Sainz che si stava trovando in mano con sempre meno opzioni col passare dei mesi.

La scuderia fondata nel 1977 da Frank Williams vuole tornare, come accaduto nel 1997 con il Mondiale piloti conquistato da Jacques Villeneuve, a competere per la vittoria. Ed in tal senso l’utilizzo dei motori Mercedes per le prossime stagioni non può che far ben sperare i tifosi inglesi. A questo punto, però, l’ex capo delle strategie della Scuderia di Brackley non vuole fermarsi: James Vowles ha in mente un altro affare che rischia di mandare definitivamente in frantumi i piani della Ferrari.

Altro colpo dopo Sainz: Williams show, Ferrari ko

Uno dei nomi che nelle ultime settimane ha monopolizzato l’attenzione su di sé è certamente quello di Adrian Newey, progettista in uscita dalla Red Bull. Le speculazioni sul 65enne inglese, dopo l’addio ufficiale alla Scuderia di Milton Keynes, si sono moltiplicate in maniera imbarazzante. Su tutti il rumor più pressante: quello del genio britannico pronto ad approdare in Ferrari.

Nelle ultime settimane le voci che vorrebbero Newey a Maranello si sono affievolite pesantemente. Prima Mercedes, poi Aston Martin: adesso a fare sul serio è proprio Vowles che punta a strappare il classe 1958 al Cavallino Rampante. Dopo quasi 20 anni in Red Bull, la prossima scuderia di Newey potrebbe essere la Williams. A rivelarlo è l’ex pilota Johnny Herbert che ai microfoni di ‘TopOffshoreSportsBooks.com’ ha aperto ad un ritorno in terra inglese del progettista, già vittorioso nei primi anni ’90 in Williams.

“Si è parlato molto di Adrian Newey. Sainz sa che si unirà alla Williams?Sarebbe un grande colpo per loro, Vowles è stato una fantastica aggiunta al team. Sa di cosa c’è bisogno, sapeva che serviva un pilota di alto livello. Alex lo è ma Carlos è un’aggiunta importantissima per il futuro della Williams”. Parole che allontanano ancora di più l’ipotesi Newey dalla rossa.