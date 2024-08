Continua lo spettacolo del calcio argentino su Sportitalia. Ad aprire la nona giornata della Liga Profesional la sfida del Mario Alberto Kempes tra Talleres e Instituto. Matadores Abiazul e Albirojos sono tra le prime inseguitrici dell’Huracan capolista e vorranno centrare 3 punti per avvicinarsi alla vetta.

Liga Profesional, la lotta per la vetta entra nel vivo

Huracan che affronterà il Racing due i punti a dividere in classifica O’Globo e l’Academia con i ragazzi di Gustavo Costas che con un successo centrerebbero il sorpasso dando continuità all’ultima vittoria. Spazio poi al River Plate. I Millionarios hanno salutato Martin Demichelis nell’ultimo match al Mas Monumental con un successo e contro la seconda della classe vogliono bissare i 3 punti per regalarsi al Muneco Gallardo nella miglior situazione di classifica possibile. Classifica che vuole migliorare ulteriormente anche il Boca Juniors. Gli Xeneises sono tornati a vincere e convincere nel recupero contro il Banfield e contro il Barracas sono alla ricerca della 4^ vittoria in questa Liga Profesional, la terza in casa. L’attenzione sarà tutta sul Matador Cavani, protagonista nell’ultimo match e pronto a ripetersi per far continuare a sognare tutto il popolo Azul y Oro.