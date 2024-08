Marcus Thuram e Benjamin Pavard non faranno parte del gruppo in partenza in questi minuti da Malpensa, verso Pisa, in vista dell’amichevole che l’Inter giocherà questa sera alle 19:30. I due sono rientrati (in anticipo) ieri dalle ferie dopo l’Europeo con la Francia.

Presente al gran completo invece la dirigenza insieme alla squadra di Inzaghi.