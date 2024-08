Arriva la conferma dopo la firma di Sainz: cosa cambia in Formula 1

Carlos Sainz ha firmato, adesso cambia tutto in Formula 1: arriva la conferma, i tifosi non riescono a crederci

Il mondo della Formula 1 si sta godendo la tradizionale pausa estiva. Questo non vuol dire però che tutti i protagonisti siano completamente fermi, immersi nel meritato riposo. Anche in questo periodo non mancano le notizie e le novità nel circus più folle del mondo dei motori. Proprio nel momento meno atteso, è arrivata ad esempio la notizia della firma di Carlos Sainz con la sua nuova scuderia. Un annuncio che potrebbe cambiare completamente gli scenari della Formula 1 per la prossima stagione.

Tra i piloti di un certo calibro, lo spagnolo della Ferrari era l’unico che ancora doveva trovare una sistemazione per il 2025, salvo clamorose sorprese, per il momento imprevedibili. Anche per questo motivo l’attesa attorno a lui, protagonista di primissimo piano nella fase iniziale della stagione, era spasmodica.

Alla fine, chiuse le porte della Mercedes e scartate le proposte di scuderie ancora troppo indietro per poter essere prese in considerazione, il pilota spagnolo ha accettato l’offerta della Williams. Dal 2025 guiderà nel team di Gorve, con cui ha firmato un contratto pluriennale, con l’augurio di poter tornare competitivo anche per le zone alte della classifica nel giro di poco tempo. Una firma importante per lui, ma anche per altri piloti, coinvolti probabilmente nel più classico degli effetti domino.

Sainz in Williams, Formula 1 stravolta: cambia tutto

Se il futuro dello spagnolo era stato a lungo al centro del dibattito tra gli appassionati di Formula 1, per diverso tempo si era discusso anche di quello di Checo Perez. Il messicano della Red Bull non sta vivendo infatti la migliore delle stagioni, e stando alle ultime indiscrezioni la sua posizione nella monoposto campione del mondo sembrava essere stato messo in discussione.

Dalla Spagna con ‘Don Balon’ negli ultimi giorni erano arrivate addirittura indiscrezioni di un possibile approdo dello stesso Perez proprio in Williams, a questo punto per affiancare Sainz, e non al suo posto. Conferme in questo senso non ne sono arrivate, e adesso l’ipotesi più probabile sembrerebbe un’altra.

Stando alle ultimissime voci di mercato, il pilota messicano, che avrebbe dovuto essere sostituito nei piani dei vertici Red Bull da Daniel Ricciardo come ‘scudiero’ di Verstappen, potrebbe alla fine essersi guadagnato la riconferma. Una novità importante per il suo futuro, visto che le recenti difficoltà avevano seriamente messo a rischio la sua posizione.

In questo modo la scuderia austriaca darebbe continuità a un team che, in ogni caso, si è dimostrato dominante negli ultimi anni, in attesa di capire quali saranno i nuovi equilibri in Formula 1 con la Mercedes affidata al binomio Russell-Antonelli e la Ferrari arrembante con Hamilton-Leclerc, senza dimenticare una McLaren sempre più competitiva, e non solo con Lando Norris.