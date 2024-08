Clamoroso in F1, classifica ribaltata: Verstappen non è primo

Un clamoroso colpo di scena in classifica, Max Verstappen non è al primo posto: la Formula 1 è stravolta

La Formula 1 si appresta a vivere giorni di attesa, con una sosta estiva che potrebbe far bene ad alcuni team, meno ad altri. Un dato però pare inconfutabile e inchioda nientemeno che Max Verstappen: non c’è l’olandese in vetta alla classifica, è successo qualcosa di inaspettato.

Dopo un inizio entusiasmante il tre volte campione del mondo ha visto sgretolare le prestazioni della sua RB20 sotto i colpi di chi sta facendo evidentemente molto meglio da settimane. La McLaren, con Lando Norris e più recentemente Oscar Piastri, inizia seriamente a far paura alla Scuderia di Milton Keynes.

La Red Bull è quasi irriconoscibile, merito degli avversari che con gli ultimi aggiornamenti hanno fatto decisamente meglio del team austriaco. Un anno di transizione, o quasi, attende il paddock in attesa che il cambio regolamenti dal 2026 possa rimescolare le carte in tavola. E così nel frattempo stiamo assistendo ad una delle stagioni più spettacolari ed imprevedibili degli ultimi anni.

Verstappen, che smacco: è stato battuto

Sono al momento 78 i punti di vantaggio che Verstappen ha accumulato nei confronti di Lando Norris. L’olandese è primo nella corsa iridata, ma non lo è in un altro caso che nelle ultime ore ha spiazzato i tifosi. Perché in un’altra particolare classifica Verstappen è stato battuto ed anche in maniera abbastanza netta.

Si parla di giri completati in questo primo arco della stagione che premia senz’altro la McLaren. Nei primi 14 GP disputati infatti davanti a tutti c’è a sorpresa Oscar Piastri, capace di mettere in linea 845 giri totali: il 100% delle tornate effettuate fino ad ora. Semplicemente pazzesco per il talento australiano che ha anche staccato il suo compagno di scuderia Lando Norris: e non di poco. Secondo c’è Fernando Alonso, a 840 giri. Solo terzo Lando che paga certamente il discusso incidente con Verstappen – ed il conseguente ritiro – nel GP d’Austria.

Ci sono buone notizie anche per la Ferrari, con 641 giri totali completati dietro alla Scuderia di Woking che ultimamente sta mostrando dei miglioramenti semplicemente straordinari. Per Verstappen a causa del ritiro nel GP d’Australia dove a trionfare fu Sainz seguito da Leclerc in una meravigliosa doppietta Ferrari, si ferma al 93,4% dei giri complessivi. Ma il dato più allarmante è lanciato dal compagno di team dell’olandese, Sergio Perez. Il messicano, al centro di discussioni più o meno accese sul suo futuro in Red Bull, si piazza addirittura al terzultimo posto in questa classifica che sembra poter dire molto in previsione della seconda metà della stagione.