Ferrari in caduta libera: adesso la quota è passata a 26

I tifosi della Ferrari sempre più preoccupati dal rendimento della ‘Rossa’: e adesso la quota è salita addirittura a 26

Ad inizio anno tutto faceva presagire che la stagione della Ferrari potesse essere tutt’altro che semplice. La crescita in pista, Verstappen tallonato dalle due vetture della Scuderia di Maranello che hanno raggiunto il culmine nella straordinaria doppietta in Australia. Da allora molto sembra cambiato.

Gli errori gravi, pesantissimi, riguardante il pacchetto di aggiornamenti arrivato a Barcellona sembra aver in qualche modo compromesso il percorso del Cavallino Rampante in questa stagione. Per settimane il terreno di distacco accumulato da una concorrenza brillante e agguerrita si è fatto sempre maggiore, con Leclerc e Sainz che raramente hanno saputo ripetere le prestazioni dell’avvio della stagione. Certo, i punti continuano ad arrivare ma c’è un fattore prestazionale che non lascia spazio a dubbi. In questo momento, un momento che dura da oltre un mese e mezzo, la ‘Rossa’ non è lontanamente competitiva come McLaren e Mercedes.

La Ferrari non ha potuto fino a questo momento approfittare del momento complicatissimo vissuto da Max Verstappen e dalla Red Bull, il primo così ‘pesante’ da oltre tre anni a questa parte. E allora spazio a Norris e Piastri, con la McLaren che ha dimostrato di avere in mano la vettura più veloce e affidabile del paddock. Non da meno la Mercedes, la macchina a cui Hamilton lo scorso febbraio ha deciso di rinunciare per tentare un’ultima grande avventura in carriera trasferendosi a Maranello e puntando dal 2025 a riportare la Ferrari sul tetto del mondo.

Ferrari, tifosi spiazzati: quota mai così alta

A gettare benzina sul fuoco ci hanno pensato le agenzie di scommesse, evidentemente poco propense a ‘premiare’ gli ultimi leggerissimi miglioramenti visionati sulla SF-24. E così una quota in particolare spaventa i tifosi della ‘Rossa’: ora come ora la rassegnazione è totale.

In quota al vertice il duello è tutto tra McLaren e Red Bull per il prossimo Mondiale Costruttori. La Scuderia di Woking, in questo momento, viene pagata a 1,60 rispetto al 2.20 riservato al team austriaco reduce da settimane difficili. Occhio pure alla Mercedes che con tre successi negli ultimi quattro GP segue però più distante per la vittoria finale. Si crede meno in Hamilton – due successi – e Russell, fermo alla prima e unica vittoria: la Scuderia di Brackley vittoriosa viene pagata 17 volte la posta. E la Ferrari? Ecco, da Maranello non saranno affatto felici.

Si crede ancor meno, pochissimo, alla possibilità che Sainz e Leclerc possano racimolare così tanti punti da riportare un titolo costruttori che manca da tantissimo tempo. La quota sul Cavallino Rampante è addirittura a 26 e difficilmente, da qui alle prossime settimane, scenderà granché. Bisognerà aspettare e pazientare, ma intanto per i tifosi il primo ‘verdetto’ lo hanno segnato i bookmakers.