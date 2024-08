Fiorentina, si lavora per chiudere l’operazione Gudmundsson

La prossima settimana potrebbe regalare volti nuovi in casa Fiorentina. I gigliati infatti continuano a lavorare per definire l’operazione che porterebbe in viola Albert Gudmundsson. L’islandese piace da diversi mesi alla dirigenza della Fiorentina che già nel mese di gennaio era stata vicina a portarlo in Riva all’Arno.

Fiorentina, Gudmundsson ma non solo

Ora però sembra potersi chiudere per il meglio la trattativa con il Genoa che dovrebbe incassare circa 25 milioni con una formula che vedrebbe un prestito con obbligo condizionato a favore della Fiorentina. Gudmundsson in Nico Gonzalez. L’argentino infatti è sempre più lontano da Firenze. Piace e molto all’Atalanta avanti rispetto alla Juventus impegnata anche sul fronte Koopmeiners. I bianconeri vorrebbero inserire delle contropartite, McKennie e Kostic su tutti ma la Fiorentina preferirebbe solo cash. 30-35 milioni la valutazione. Valutazione che è tra i 5 e i 6 milioni quella di Tessmann. Il Venezia e la Fiorentina hanno già un accordo con i gigliati che devono chiudere con gli agenti. Una Fiorentina che dovrà però presto regalare volti nuovi a Palladino per accontentare il tecnico in vista di un inizio di stagione complicato tra Serie A e Conference League.