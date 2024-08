Il regalo dopo il rinnovo: c’entra anche Marc Marquez

Arriva un regalo che porta la firma anche di Marc Marquez in MotoGP: una notizia che non può che rendere felice il pilota, dopo tanti problemi

Il fuoriclasse spagnolo Marc Marquez ormai è già concentrato sulla prossima stagione e sulla promozione nel Team Ducati Factory. Nel frattempo la sua ex squadra cerca di capire il modo per tornare ad essere competitiva.

La MotoGP ha ripreso la sua corsa dopo la pausa estiva osservata a luglio. A differenza della Formula 1, la classe regina delle due ruote si è fermata prima, per far andare in ferie meccanici e addetti ai lavori come da contratto. A Silverstone si sono riaccesi i motori in vista del rush finale che dovrà assegnare il titolo iridato 2024. Bagnaia e Martin sono in lotta tra di loro, mentre Marc Marquez cerca di conservare saldamente la terza posizione, con lo sguardo già rivolto al 2025. L’obiettivo dello spagnolo è già stato raggiunto, ovvero tornare ad essere competitivo e strappare un contratto con la Ducati Factory per i prossimi anni.

Alla fine la scelta del #93 di lasciare la Honda HRC, alla luce di come stanno andando le cose, si è rivelata corretta e sta portando solo benefici a questo suo finale di carriera. Il posto di Marquez è stato preso da Mir e da Marini, relegati in fondo allo schieramento in questa sciagurata prima metà di campionato. La scuderia più vincente della storia del Motomondiale non trova più il bandolo della matassa. La Honda possiede fondi e capacità per risalire, ma l’approccio sin qui è stato sbagliato.

Honda, il rinnovo di Mir frutto di un nuovo approccio: con queste premesse sarebbe rimasto anche Marquez

Il rinnovo di Joan Mir con la Honda è stata la notizia di apertura del week end di Silverstone. Un annuncio che di certo ha fatto felice il campione del mondo 2020, nella speranza che il futuro sia ovviamente migliore del presente. Un acuto ai giapponesi manca da Austin 2023 e in questo campionato non c’è stato nemmeno l’odore del podio. Mir si è detto soddisfatto della sua permanenza in HRC e fiducioso: “Entro la fine dell’anno arriveranno degli importanti miglioramenti. Dopo queste due stagioni non avrebbe avuto senso andare via e credo che nei prossimi anni possiamo tornare dove meritiamo”.

Mir ha poi sottolineato dei cambiamenti molto importanti all’interno del box, sia sulla gestione dei collaudi che sull’introduzione dei nuovi pezzi dal Giappone. Un approccio cambiato profondamente rispetto al passato e che potrebbe davvero concedere alla Honda nuovi sprazzi prestazionali a breve. Quell’approccio che Marc Marquez tante volte aveva invocato e che non aveva mai ricevuto in cambio.

Ora sembra che a Tokyo siano più propensi ad ascoltare consigli e a spingere tutti verso la stessa direzione. Come cantavano gli AC/DC negli anni ’70 la strada per il “top” è lunga, ma alla fine ci si arriva, o per meglio dire in questo caso ci si torna.