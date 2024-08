Juve, leggeri passi in avanti: contro il Brest finisce in parità, le indicazioni di Thiago Motta

Vantaggio francese, pari e sorpasso bianconero, nuovo definitivo pareggio del Brest. Dopo la sconfitta con il Norimberga, è arrivato a Pescara un 2-2 per la Juventus. Accade tutto nella ripresa: prima Camara al 52′, poi il gol di Vlahovic su rigore e di Danilo e infine il pari di Camblan.

Queste le parole di Manuel Locatelli al termine del match: “Peccato che abbiamo preso goal all’ultimo però alla fine credo che abbiamo fatto una buona partita. Il motto è sempre quello, poi bisogna essere onesti in tutto. Noi lavoriamo per vincere e ogni giorno ci alleniamo per vincere, ma bisogna fare un passo alla volta senza parlare troppo di vittorie o altro, bisogna lavorare umilmente tutti i giorni. Poi si vedranno i risultati”.

Queste le parole di Thiago Motta: “Chiesa fuori per motivi di mercato, sia lui che gli altri rimasti a casa, tranne Miretti che è infortunato. Siamo stati chiari con loro. Sono bravi ma devono cercare delle soluzioni dove possono giocare di più. Sia per Chiesa che gli altri sono decisioni prese. Prestazione? Dobbiamo migliorare di giorno in giorno e dare gioia ai tifosi che vengono a sostenere questa squadra e se lo meritano. È importante prepararsi bene e migliorare nel gioco che vogliamo vedere. Ho visto un miglioramento dalla prima partita, è normale all’interno di un percorso di crescita. Douglas Luiz è entrato bene, è arrivato più tardi ma sono contento, sia di lui che degli altri. Locatelli? Quel ruolo lo ha già fatto. È un ragazzo intelligente e disponibile. Ho già visto progressi nell’organizzazione tattica rispetto all’ultima partita”.