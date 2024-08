Parma – Atalanta LIVE su Sportitalia (streaming gratis)

Segui live il secondo tempo del test precampionato di lusso tra Parma e Atalanta. Dopo i primi 45′ il risultato è di 2-1 per i ragazzi di Fabio Pecchia, passati in vantaggio grazie al gol di Dennis Man, raddoppiando poco dopo con Bonny. Per la Dea è stato Lookman ad accorciare le distanze.

Guarda QUI il secondo tempo della gara del Tardini.

Questi gli XI titolari di Parma e Atalanta:

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Hernani, Cyprien; Mihaila, Sohm, Man; Bonny

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Godfrey, Hien, Djimsiti; Palestra, De Roon, Sulemana, Ruggeri; Pasalic; Scamacca, Lookman