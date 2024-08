San Siro, quanto bisognerà attendere per la decisione di Inter e Milan? Il punto della situazione

San Siro sarà ancora la casa di Inter e Milan? I due club, insieme al Comune di Milano, hanno ricevuto il progetto effettuato dalla ditta di WeBuild che prevede la ristrutturazione dell’impianto, del quale pochi giorni fa sono stati svelati i dettagli anche ai media.

Il Sindaco Sala aveva spiegato: “Credo che le squadre siano interessate all’opzione di riqualificare l’impianto. Intanto Milan e Inter continuano a esaminare anche le altre possibilità che hanno”. Restano in piedi, dunque, i piani B, con il Milan orientato sulla costruzione del nuovo impianto a San Donato Milanese e l’Inter che ha bloccato dei terreni a Rozzano fino a fine 2025.

Insomma, serviranno verosimilmente un paio di mesi per avere un riscontro dalle milanesi ed occhio ad un dettaglio, sulla questione legata allo stop dei concerti durante gli eventuali lavori. Un tema che ha già iniziato a far dibattere in città, insomma un nuovo capitolo di una questione che si protrae davvero da molto tempo.