Schumacher, foto incredibile: è successo il 1° agosto

Ancora al centro dell’attenzione Michael Schumacher: lo scatto che ritrae il tedesco ha colpito i tifosi

Un nome, una leggenda che il tempo non è riuscita nemmeno pallidamente a scalfire. Michael Schumacher è sempre un chiodo fisso per i milioni di appassionati che – soprattutto nel suo lungo e vincente periodo in Ferrari – hanno ammirato le gesta del sette volte campione del mondo.

Una vita a tutta velocità quasi stroncata, e sicuramente stravolta, da un incidente. La caduta dagli sci in una comune giornata sulle nevi di Meribel è costata a caro prezzo a Michael e alla sua famiglia che non si sono mai ripresi del tutto da quello sciagurato 29 dicembre del 2013. Oltre undici anni fa e della salute del ‘Kaiser’ non si sa ancora nulla Sua moglie Corinna ancora oggi fa di tutto per proteggere la privacy del marito.

Un uomo cambiato, un combattente che non smette di lottare contro un corpo che non risponde più come una volta. Ma intanto le notizie che sono arrivate nelle scorse settimane su Schumacher non sono affatto confortanti. Il tentato ricatto da parte di tre malviventi – uno di questi ha fatto parte per anni della sicurezza dell’ex pilota – poteva finire nel peggiore dei modi.

Schumacher e Corinna: l’anniversario spezza il cuore

Materiale rubato, foto e video ma anche cartelle cliniche, come ‘arma’ per ricattare Corinna e arrivare a chiedere addirittura 15 milioni di euro per non diffondere la verità sul dark web riguardante le condizioni di salute dell’ex ferrarista. Una vicenda cupa, dai tratti squallidi e malvagi.

Ma nelle scorse ore un barlume di luce, uno scatto che in pochi ricordavano, è stato ricordato dalla fan page ufficiale del tedesco su ‘X’. Michael non ha mai nascosto il suo grande amore e ammirazione per Corinna e così al centro dell’istantanea vi sono proprio loro due. Una coppia innamorata, unita e ancora oggi affiatata come non mai. È accaduto il 1 agosto del 1995 che Michael e Corinna decidessero di convolare a nozze dopo anni d’amore insieme. E lo scatto che ha commosso il web solo poche ore fa, riguarda proprio la loro unione.

Esattamente 29 anni fa il matrimonio di due persone che non hanno mai smesso di amarsi. La devozione di Corinna, il suo essere rimasta accanto al marito nonostante le avversità enormi proposte dalla vita, è semplicemente un colpo al cuore. E allora si ritorna a quei momenti, nell’anno in cui Schumi vinse il suo primissimo Mondiale in carriera alla guida della Benetton.

Oggi più di allora l’amore e quel dolcissimo sorriso solca il viso di Corinna, ancora devota a fedele al suo grande amore. Uno dei giorni più felici della loro vita, prima che cambiasse in maniera tragica, prima che trasformasse la vita di Michael Schumacher in una continua e costante lotta. Ma il cuore ed il pensiero rimane lì, ad un attimo di dolcezza che traspare dal meraviglioso scatto pubblicato sul web.