Annuncio ufficiale sui social, ribaltone in casa Ferrari

La Ferrari ha annunciato in modo “indiretto” un’importantissima mossa tecnica all’interno del proprio organigramma. Il tutto si è appreso sui social

Cambiano gli equilibri interni nella Scuderia di Maranello dopo questa scelta, che nella speranza dei tifosi sarà fondamentale per rilanciare il progetto della Rossa. Frederic Vasseur, d’altronde, ne aveva già parlato non molto tempo fa.

La Ferrari è un “personaggio in cerca d’autore”, citando Pirandello, in questo campionato di Formula 1. All’inizio la Rossa era partita come principale antagonista alla Red Bull, seconda forza del Mondiale e prima inseguitrice di Max Verstappen, con un Leclerc piuttosto in palla fino al GP di Monaco. Poi gli aggiornamenti tecnici sbagliati, la crescita esponenziale di McLaren e Mercedes, hanno relegato il team italiano a quarta forza della contesa. Non il massimo vedendo il potenziale che sulla carta la SF-24 avrebbe e l’ambizione di tutti i vertici.

Il solito riassetto interno ha visto andar via nelle scorse settimane Enrico Cardile, che per anni ha ricoperto il ruolo di responsabile del progetto aerodinamico, ed era stato promosso come direttore tecnico al fianco di Vasseur. Un duro colpo vista l’importanza della figura, che qualcuno aveva correlato all’ipotesi di un imminente arrivo di Adrian Newey, ancora non sicuro della sua prossima destinazione. A quanto pare, però, non sarà il super ingegnere inglese a prendere il posto dell’ex Dt, ma ancora una volta ci si affiderà ad una soluzione interna a Maranello.

Ferrari, nuovo ruolo per Diego Tondi: sarà lui a prendere il posto di Cardile

Frederic Vasseur aveva annunciato, prima della pausa estiva, che a Monza si sarebbero chiariti alcuni passaggi del riassetto interno che voleva mettere in atto. Una Ferrari con nuove figure dal punto di vista tecnico e magari anche con un innesto proveniente da un’altra scuderia. Nel frattempo, però, senza aspettare l’inizio di settembre e il Gran Premio d’Italia, un clamoroso indizio (più che altro una conferma ufficiale) di quando accadrà è arrivata direttamente dai social. Si perché sul proprio profilo LinkedIn Diego Tondi ha pubblicato un post che indica la sua nuova mansione di Head of Aerodynamics (responsabile dell’aerodinamica).

Tondi è arrivato in Ferrari addirittura nel lontano 2007 e man mano ha ricoperto posizioni sempre più importanti. Il suo primo impiego è stato nel reparto stradale, utilizzando il simulatore CFD e la galleria del vento. Dal 2008 è entrato a far parte del team di F1, dedicandosi allo sviluppo al CFD dell’avantreno della monoposto. Dal 2018 è diventato il punto di riferimento per il concept delle nuove monoposto e nel 2021 ha assunto il ruolo di Head of Aerodynamic Development (capo sviluppo aerodinamico). Ora diventerà a tutti gli effetti il tecnico più importante alle spalle di Vasseur.