Atalanta, come cambiano i piani: Scamacca dovrà essere sostituito

Il mercato è imprevedibile, ma il calcio giocato lo è ancora di più. E anche una semplice amichevole estiva, che non ha nulla in palio, può cambiare diametralmente i piani dirigenziali di un club. Ecco che l’Atalanta, che fino a ieri aveva in Gianluca Scamacca l’uomo su cui puntare in fase offensiva, ora deve rivedere i piani e tornare sul mercato dopo il grave infortunio subito dal proprio centravanti.

Piani che cambiano sia in entrata sia in uscita: Teun Koopmeiners, grande obiettivo della Juventus, ora sarebbe ancora più complicato da perseguire. La formazione orobica dovrà trovare un innesto adatto, a circa due settimane dall’inizio del campionato, per far sì che i piani del club non trovino ostacoli. L’assenza di Scamacca è pesante, certo, ma ora bisognerà provare a guardare oltre per far sì che Gian Piero Gasperini abbia a disposizione un degno sostituto.