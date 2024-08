Simone Bonavita potrebbe presto ripartire dal Belgio: secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Sportitalia, l’ex giocatore dell’Inter Primavera sta per effettuare un provino con l’OH Leuven. Classe 2004, mediano, nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Casalnuovo. In passato ha giocato anche con l’Under 19 del Napoli e l’Under 19 della Sampdoria. Il futuro del giovane promettente si deciderà nei prossimi giorni.