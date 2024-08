Lacrime per Nadal e Djokovic: è successo davvero

Momento importante sui social dopo il trionfo di Djokovic alle Olimpiadi. Ecco cosa è successo tra Nadal e il serbo

La giornata di domenica è stata una delle più importanti nella storia del tennis moderno. Battendo Carlos Alcaraz in finale, Novak Djokovic ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi completando il cosiddetto Career Golden Slam, vale a dire la vittoria di tutti e quattro i titoli del Grande Slam – Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open – e della medaglia d’oro olimpica almeno una volta in carriera.

Un traguardo prestigiosissimo, quello centrato dal serbo che adesso, all’età di 37 anni, ha davvero vinto tutto ciò che un giocatore di tennis sogna di vincere nel corso di una carriera. Un primato che condivide con altri quattro tennisti, tra cui il rivale di sempre Rafael Nadal, che ha incrociato proprio a Parigi superandolo con un netto 6-1, 6-4 nel match valido per il secondo turno del torneo.

Trionfo Djokovic alle Olimpiadi di Parigi, che gesto di Nadal

Il successo di Nole è stato chiaramente celebrato in pompa magna dagli appassionati di sport di tutto il mondo. Tra i tanti messaggi di congratulazioni giunti a Nole, c’è anche quello dello stesso Nadal, il quale ha affidato ai social belle e toccanti parole sia per la leggenda di Belgrado sia per il finalista sconfitto, ovvero il giovane connazionale Carlos Alcaraz.

“Carlos, anche se so che oggi è una giornata difficile per te, valorizza una medaglia che è molto importante per tutto il Paese e vedrai, col tempo, che lo sarà anche per te. Grazie per questa settimana incredibile e per la medaglia che hai regalato allo sport spagnolo. Un abbraccio”, ha scritto Rafa su Twitter, nel tentativo di rincuorare il murciano, suo compagno nel torneo di doppio nella campagna transalpina.

Ma, come dicevamo, nonostante la sconfitta incassata al secondo turno, Nadal ci ha tenuto a elogiare Djokovic. Lo ha fatto tramite una storia su Instagram che ha emozionato tutti gli appassionati di tenni. “Congratulazioni per aver completato il Career Golden Slam e per essere stato in grado di realizzare quello che volevi, Novak. Ben fatto”, si legge sul profilo del maiorchino.

Insomma, Rafa ha dato l’ennesima dimostrazione di cosa voglia dire essere un atleta dotato di classe e signorilità. D’altronde, è pur sempre l’unico dei Big3 a non aver mai rotto una racchetta in oltre 1200 partite disputate. Un dato ulteriore che la dice lunga sulla sua grandezza e sulla sua sportività.