Ritiro Djokovic, decisione clamorosa dopo le Olimpiadi: sono tutti attoniti

Djokovic torna a parlare di ritiro, la decisione del serbo dopo l’oro olimpico è clamorosa: tifosi spiazzati, nessuno poteva immaginarlo

Novak Djokovic ce l’ha fatta. Il fuoriclasse serbo, ormai chiaramente il tennista più vincente di tutti i tempi, è riuscito a completare la sua bacheca personale. Dopo aver accumulato 24 tornei dello Slam a livello individuale, oltre a decine e decine di altri trofei importantissimi, ha aggiunto al palmares quel tanto atteso oro olimpico, una medaglia che ha inseguito per un’intera carriera e che a Parigi è diventata realtà. E in molti adesso si chiedono se a questo punto, arrivato a 37 anni, il ritiro possa diventare per lui un’ipotesi concreta. Una domanda cui ha risposto lo stesso Nole, lasciando tutti a bocca aperta in conferenza stampa.

Sarà stata l’euforia del momento, la gioia incontenibile per aver vinto l’oro olimpico, battendo peraltro in finale quello che, a detta di tutti, è attualmente il miglior giocatore al mondo, ma in conferenza stampa Djokovic si è presentato non solo più emozionato che mai, ma anche estremamente galvanizzato da quello che resta probabilmente uno dei più grandi trionfi della sua carriera.

Felice come un bambino e carico come solo un campione sa essere, nei momenti decisivi, Djokovic è tornato a parlare dell’ipotesi di ritiro. Una strada che, paradossalmente, non sembra minimamente sfiorarlo in questo momento. Anzi, il fuoriclasse serbo ha spiazzato tutti rilanciando addirittura e proiettandosi nel futuro, con un obiettivo davvero ambizioso ancora da voler raggiungere.

Djokovic, altro che ritiro: il serbo mette nel mirino Los Angeles

Che stimoli possono essere rimasti a un ragazzo di 37 anni che nel mondo del tennis ha conquistato tutti i titoli possibili e immaginabili, togliendosi ogni tipo di soddisfazione? Se lo chiedono in molti. A quanto pare a Djokovic però gli stimoli non mancano mai, soprattutto grazie a quell’amore per uno sport che nella vita gli ha dato tutto ciò che avrebbe potuto sognare.

“Quando arrivi a quest’età è normale avere dei dubbi“, ha spiegato il numero due del ranking ATP, aggiungendo: “La fede e la convinzione di poter arrivare ai miei obiettivi continuano però a farmi andare avanti, sono sempre molto forti“. Parole che anticipano una dichiarazione clamorosa: a quanto pare Nole di ritirarsi non ha davvero alcuna intenzione, almeno in questo momento.

Chi pensava che l’oro olimpico fosse l’ultimo grande obiettivo della sua carriera, evidentemente si sbagliava: “Avrò 41 anni quando si disputeranno le prossime Olimpiadi a Los Angeles, questo lo so. Ma mi piacerebbe esserci“. Una dichiarazione davvero sorprendente per il fuoriclasse, che di appendere la racchetta al chiodo non ne vuole sapere.

“Amo troppo questo sport, amo competere e allenarmi ogni giorno“, ha spiegato Djokovic, aggiungendo di voler quindi continuare ancora a migliorarsi e a prendersi cura del suo corpo. Questo non vuol dire che sicuramente continuerà a giocare ancora a lungo, fino al 2028. Tuttavia, le sue parole sono chiare: di ritiro per ora non se ne parla. Ancora per qualche tempo il serbo continuerà a calcare i più grandi palcoscenici internazionali, almeno fin quando il corpo glielo consentirà. E per tutti gli appassionati questa non può che essere una straordinaria notizia.