Si ritira, anzi, no: cambia idea e cerca una moto per il 2025

Il pilota della Ducati aveva scelto di smettere di gareggiare al termine di questa ma adesso ci ha ripensato ed è arrivato il passo indietro

Con l’arrivo nel suo pieno dell’estate e dei mesi più caldi arriva anche la sosta di alcune per i principali campionati motociclistici a livello mondiale. In Moto GP la pausa è appena terminata ed era cominciata domenica 7 luglio con il Gran Premio di Germania al Sachsenring. In SuperBike invece si correrà il Gran Premio di Portogallo a Portimao nel prossimo fine settimana prima di fermarsi per ben quattro settimane sino al 7-8 settembre quando ci sarà il GP di Francia.

Nel frattempo iniziano a studiarsi i primi movimenti sul mercato piloti con i team sia di Moto GP che di SuperBike che cercano di muoversi con anticipo e trovare i migliori del momento in vista della nuova stagione 2025. In tema mercato piloti c’è stata una notizia molto particolare in queste ultime settimane che ha fatto parlare parecchio. Un noto pilota aveva infatti pensato al ritiro per poi tornare sui suoi passi, e adesso cerca una sella per la nuova stagione.

SuperBike, incredibile Bautista: prima sceglie di ritirarsi e poi ci ripensa, ora cerca un nuovo team

La SuperBike è pronta all’ultimo Gran Premio prima della sosta di circa un mese e le gare che riprenderanno a settembre per la fase finale della stagione: in programma tra settembre e ottobre ci sono infatti le ultime cinque corse. Alvaro Bautista in questo campionato di SBK si sta dimostrando ancora un pilota assolutamente valido e che con la sua Ducati si sta ritagliando numerose soddisfazioni.

Il pilota spagnolo infatti dopo le prime sei gare della stagione occupa il terzo posto in classifica con 199 punti raccolti e può puntare tranquillamente a piazzarsi anche al secondo mentre il primo pare già nelle mani di Toprak Razgatlıoğlu e della sua BMW con la quale sta vincendo spesso.

Il prossimo 21 novembre Bautista compirà 40 anni e per tale ragione aveva deciso di ritirarsi dalle corse al termine della stagione. Ora però ci ha ripensato e ha comunicato di sentirsi ancora competitivo ed è in cerca di un nuovo team per il campionato di SuperBike 2025. Vedendo la classifica attuale non pare impossibile che nelle prossime settimane riceva delle proposte importanti.