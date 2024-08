Video fantastico di Zanardi: “È un piacere vederlo”

Alex Zanardi ha scritto la storia dello sport per determinazione, carisma e forza mentale: l’ultimo video su di lui ha fatto impazzire tutti i suoi fan

Lo sport è fatto di molti campioni, ma quando si parla di icone che hanno scritto pagine nobili, sicuramente si può fare riferimento ad Alex Zanardi. Parliamo di un talento assoluto nel mondo dei motori, capace di laurearsi campione CART nel 1997 e nel 1998, ma anche campione italiano superturismo nel 2005.

Per non parlare del suo passato in giro per il mondo, dato che è molto conosciuto per aver avuto un trascorso nelle corse americane. Purtroppo, il tragico incidente del 15 settembre 2001 ha cambiato inevitabilmente la sua carriera e la sua vita, ma da allora, proprio quando chiunque si sarebbe arreso, ha trovato la forza e la determinazione di tornare in vetta in uno sport completamente diverso, cioè nelle discipline paralimpiche.

È proprio in quest’ambito che è riuscito a conquistare quattro medaglie d’oro tra i Giochi olimpici di Londra e quelli di Rio, aumentando ancora di più la sua popolarità in Italia e nel mondo, ma soprattutto diventando d’ispirazione per molti atleti che si sono gettati negli sport paralimpici per dare nuova motivazione e senso alla loro vita. L’ultimo incidente del 2020 è stata una mazzata terrificante per tutti quelli che lo amano: dopo molte operazioni, ha riacquistato la coscienza, ma si è ritirato a vita privata.

Il magnifico ricordo di Alex Zanardi: il video ha fatto emozionare il web

Nonostante di lui si sappia poco, soprattutto su come prosegua il suo percorso di riabilitazione e su come stia conducendo ora la sua vita, i fan non si sono mai dimenticati di lui e spesso pubblicano foto e video che lo riguardano nei suoi anni d’oro.

Nelle ultime ore, in tanti hanno avuto piacere di notare un post su X, in cui l’ex pilota è in America ad assistere sorridente a una partita di baseball con Chip Ganassi, in cui erano protagonisti i Pirates. Il filmato è stato trasmesso da Abc e ha raccolto la nostalgia dei fan.

L’autrice del post ha scritto in didascalia: “Bellissimo video. Che piacere rivederti! Amo Alex Zanardi sempre e per sempre“. Un commento che fa emozionare anche tutti noi, tenendo ben presente il ricordo di un eroe sportivo che ha identificato la grinta e la passione dei fenomeni del nostro Paese.