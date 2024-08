Doccia gelata per Sinner, di nuovo ko: mazzata tremenda

Ancora una doccia gelata e critiche per Jannik Sinner dopo aver saltato l’Olimpiade per la tonsillite: nuova mazzata tremenda per il tennista

Sono passate più di due settimane da quando c’è stata la decisione di Jannik Sinner di dare forfait alle Olimpiadi a causa di una brutta tonsillite che l’ha colpito, ma ciononostante non si placano le polemiche intorno l’azzurro. Quanto succede a Parigi, con diversi atleti italiani a mettersi in luce, offre sempre un termine di paragone con l’altoatesino, con i complottisti e haters che non mancano modo di fare polemica o mandare frecciatine.

Dietro ci sarebbero ancora le insinuazioni di alcuni maligni secondo le quali il tennista avrebbe saltato i Giochi Olimpici per non rischiare infortuni. Polemiche forti che hanno portato il classe 2001 a dover intervenire in prima persona per chiarire la sua posizione: “Non partecipare all’Olimpiade mi ha spezzato il cuore, era uno dei miei sogni. Ho cercato di prendere antibiotici per una settimana ma non c’è stato verso”.

Sinner, ancora critiche dopo Parigi: ecco cosa sta succedendo

Nemmeno queste parole hanno convinto i malpensanti, anche perché intanto l’azzurro si è già iscritto ai Masters 1000 di Montreal e sembra aver smaltito la tonsillite dopo pochi giorni. Tutti risvolti che hanno in un certo senso alimentato il pensiero degli haters. Intanto diverse cose che stanno succedendo in questi giorni a Parigi sono viste come un pretesto per “attaccare” l’azzurro.

L’impresa di Djokovic contro Alcaraz, il terzo posto di Musetti, le vittorie del duo Paolini-Errani hanno infiammato i tifosi del tennis, aumentando i rimpianti di non aver visto Sinner. A far salire il numero di critiche c’è anche la situazione relativa a Gianmarco Tamberi. L’atleta, infatti, sta facendo di tutto per gareggiare nonostante abbia alcuni problemi di calcoli renali. Il classe ’92 ha fatto sapere che, seppur soffrendo di questo problema, a Parigi ci sarà in qualsiasi modo.

Qui si sono scatenati vari utenti sui social paragonando la situazione di Tamberi a quella di Sinner, definito da alcuni haters “mister tonsillite”. C’è anche chi, esultando per le imprese di Musetti, Paolini ed Errani ha posto l’accento sull’assenza dell’altoatesino che “se ne sta in vacanza con la russa”. “Inutile continuare a dire che Sinner è fuori a causa di una tonsillite, questa cosa fa solo ridere” scrive un altro utente. Insomma l’azzurro deve continuare ad incassare diversi colpi bassi per questa sua assenza a Parigi che non ha convinto in molti e al momento non placa le polemiche.