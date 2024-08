Inter, Carboni fa spazio al desiderato quinto attaccante?

Valentin Carboni è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dell’Olympique Marsiglia. L’argentino è stato fortemente voluto da Roberto De Zerbi e, con la sua cessione, l’Inter potrebbe finalmente cominciare a ri-pensare al quinto attaccante. Al momento, mister Simone Inzaghi ha a disposizione due titolari come Thuram e Lautaro e un potenziale titolare come Mehdi Taremi. Dietro questi tre c’è il solito Marko Arnautovic per niente propenso a salutare e un Joaquin Correa, in perenne uscita, ma senza soluzione al momento.

Carboni fa spazio nell’attacco dell’Inter?

L’incasso immediato per il prestito oneroso di Valentin Carboni non è granché. Tuttavia, lo spazio creato in rosa dall’addio dell’ex Monza potrebbe essere un’ottima occasione per Marotta, Ausilio e Baccin per individuare l’elemento giusto da fornire alla rosa di Simone Inzaghi.

Il problema però è che la soluzione preferita dall’Inter, l’islandese Gudmundsson, costa tanto e su di lui c’è la corte spietata della Fiorentina.

Colpo da ultimi giorni?

La sensazione è che a questo punto l’Inter dovrà forzare l’addio di Correa per arrivare al quinto attaccante desiderato da Inzaghi. Operazioni che, però, rischiano di chiudersi solo verso la conclusione del calciomercato quando i prezzi caleranno notevolmente.