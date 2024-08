Olimpiadi, esplode un nuovo caso: caos totale, lo hanno cacciato via

Caos a Parigi, quello che è accaduto ha costretto i dirigenti della squadra a revocargli il pass e ad allontanarlo dalle Olimpiadi

Quando il campione aveva annunciato il suo imminente trasferimento a Jacksonville, dettato dall’esigenza di essere allenato da un’icona del mondo dell’atletica leggera, alcuni tifosi non avevano potuto fare a meno di storcere il naso. Già allora, la prospettiva aveva diviso il pubblico: da una parte c’era chi pensava che fosse la soluzione ideale e che il suo nuovo coach fosse la svolta per lui, mentre dall’altra c’era chi temeva che, così facendo, sarebbe andato incontro a possibili problemi.

Ciò nonostante, Marcell Jacobs era andato avanti per la sua strada ed era volato in Florida per poter lavorare fianco a fianco con il guru della velocità Rana Reider. L’allenatore americano, chi lo conosce lo sa, ha alle spalle un passato piuttosto burrascoso. Qualche anno fa, la Federazione britannica gli aveva puntato il dito contro per una presunta relazione con un’atleta 18enne conosciuta durante i Mondiali Juniores, ma quello che è accaduto oggi sarebbe, se confermato, ancor più grave.

Il coach dell’azzurro Jacobs è stato espulso dai Giochi di Parigi 2024 con un’accusa piuttosto pesante: quella di aver perpetrato abusi sessuali ed emotivi nei confronti di tre donne. Come riportano varie fonti, quest’ultime ragazze avrebbero intentato una causa nei suoi confronti e i dirigenti olimpici canadesi, per tutta risposta, avrebbero immediatamente ritirato il pass fornito all’allenatore nei giorni scorsi.

La storia si ripete: ancora guai per Rana Reider

La notizia, manco a dirlo, ha avuto ripercussioni nell’ambiente olimpico. L’avvocato di Reider, Ryan Stevens, ha fatto notare che il provvedimento di espulsione danneggia non tanto Reider, quanto piuttosto gli atleti da lui allenati.

È coach, oltre che di Jacobs, anche del campione canadese André De Grasse, che proprio come Marcell si è ritrovato, dalla sera alla mattina, a gareggiare senza il supporto del coach che li ha “formati” in vista della competizione a cinque cerchi. La stessa situazione era accaduta nel 2021, quando gli organizzatori lo avevano allontanato dai Campionati mondiali di atletica leggera di Eugene.

In quell’occasione, Reider era stato pizzicato senza pass e senza autorizzazione nell’area di riscaldamento riservata agli atleti. Gli era stato chiesto di andar via ma si era rifiutato di farlo, motivo per il quale si era reso necessario l’intervento della polizia. Gli agenti lo avevano nuovamente invitato ad allontanarsi dal posto, prospettandogli provvedimenti drastici.