Per Leclerc è finita: “Non posso più farlo”

Charles Leclerc “non può più farlo”: arriva l’annuncio clamoroso in prima persona da parte del pilota della Ferrari

Charles Leclerc è sicuramente uno dei volti principali dell’attuale panorama del mondo dei motori e specialmente della Ferrari. La scuderia di Maranello ha deciso di puntare, già da qualche anno, in maniera forte sul monegasco, affidandosi a lui per il proprio progetto di rilancio che dovrebbe riportare la “Rossa” entro qualche stagione a vincere ripercorrendo i fasti di un tempo.

Il pilota sta cercando, a sua volta, la prima vittoria di un titolo mondiale in carriera. L’età gioca dalla sua parte, essendo un classe ’97. Di strada da fare ne ha ancora tanta, pur dovendo dare un’accelerata decisiva alla propria vita sportiva. A Charles manca l’ultimo step da fare, quello che lo porterebbe dall’essere un ottimo pilota di successo ad un campione della disciplina. Intanto si “accontenta”, per ora, di qualche tappa vinta o di contendersi il secondo posto della classifica piloti (è stato appena scavalcato da Norris).

Leclerc non può più farlo: arriva l’annuncio, i dettagli

La Ferrari non ha avuto alcun dubbio ad affidarsi ancora a lui anche per il futuro, dando il benservito a Sainz e prendendo un pilota esperto come Lewis Hamilton che possa dare maggiori benefici sia alla scuderia sia allo stesso monegasco. Il punto fermo del team è sicuramente il classe ’97.

Di recente Leclerc ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘Rtbf’, parlando della sua notorietà e l’essere ormai celebre, diventando a tutti gli effetti un VIP. Ciò ha innumerevoli privilegi soprattutto dal punto di vista economico. Ci sono però anche alcuni contro, il rovescio della medaglia dell’avere una vita da sogno: quello di non poter mai passare inosservato. Una condizione con cui, quando sei famoso, devi iniziare a convivere, non potendo fare ciò che fanno tutti.

Ad esempio, racconta Leclerc “non posso più andare al ristorante senza essere disturbato”. Questo è solo uno dei tanti casi: “Ci sono così tanti vantaggi dall’essere famoso che non posso di sicuro lamentarmi, viviamo quello che da piccolo ho sempre sognato” continua nel suo discorso il monegasco. “Diventare qualcuno nel motorsport, guadagnandomi da vivere così, è un desiderio che si avvera da quando ero bambino, mi sento davvero fortunato ma ci sono anche dei contro come quello di non poter fare nulla pubblicamente in tranquillità”.

Una realtà particolare con la quale ogni vip deve fare i conti: “Ci sono dei momenti in cui vorremmo tornare ad essere persone normali, senza essere disturbati ogni venti metri quando si cammina“, si lascia andare Leclerc. Così diventa difficile avere una vita normale e tranquilla ma ciononostante si considera molto fortunato.