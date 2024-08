Atalanta, Gasperini: “Koopmeiners ha deciso di andare alla Juve: non vuole giocare più con noi”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, a L’Eco di Bergamo. “La situazione di Koopmeiners è andata benissimo fino alla scorsa settimana, poi il giocatore ha deciso di andare alla Juventus, ha già un accordo, si sente stressato e ha deciso di non giocare e non allenarsi più con noi. E con questo atteggiamento non può esserci utile. La società a sua volta ha assunto un atteggiamento molto fermo, perché si sente ricattata da questa situazione. Diversa dalle altre volte in cui l’Atalanta ha venduto qualche pezzo pregiato”.

La presa di posizione del centrocampista olandese è chiara, con la Juventus che ora dovrà trovare l’intesa con l’Atalanta: il Football Officier, Cristiano Giuntoli, non molla la presa ed è pronto a regalare l’ultimo tassello del centrocampo a Thiago Motta con l’ex AZ che andrà a rinforzare la trequarti bianconera.