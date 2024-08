Tennis, ‘giallo’ Berrettini: la notizia ora è UFFICIALE

Un nuovo colpo di scena su Matteo Berrettini è arrivato nelle scorse ore: la notizia ufficiale ha spazzato via i dubbi di tutti i tifosi

La risalita di Matteo Berrettini nella classifica Atp continua e i fan sperano che possano esserci altre importanti soddisfazioni nel mese di agosto per il campione italiano. La finale giocata a Wimbledon e un tennis potente e a tratti difficilmente controllabile per gli avversari avevano lasciato pensare molti tifosi che fosse la grande stella degli anni successivi.

I continui infortuni e un po’ di sfortuna, però, hanno bloccato sul più bello il suo percorso con una lenta e profonda discesa in graduatoria, molti impegni saltati e tante critiche, spesso ingiuste. Ora, però, il classe 1996 nato a Roma è tornato a dimostrare il suo valore con un tennis efficace e che sta tornando a ottimi livelli, ma soprattutto tramite una condizione in continua crescita, evidente per chiunque lo stia seguendo nei recenti impegni.

Non a caso, Berrettini è reduce da due vittorie pesanti a Gstaad e Kitzbuhel, molto utili per continuare a scavalcare avversari e ottenere l’accesso ai tornei più importanti del circuito Atp. È stato così anche per un importante Atp 1000 estivo, in cui spera di togliersi altre soddisfazioni pesanti.

Berrettini parteciperà all’Atp Cincinnati: ha ottenuto la wild card

Berrettini non ha preso parte al torneo di qualificazione per il Canada Open, per cui erano diversi i dubbi su quali sarebbero stati i suoi prossimi impegni dopo le vittorie sulla terra rossa. Il ‘giallo’, però, è stato ben presto risolto dalla comunicazione sulle wild card assegnate per il Cincinnati Open, un Masters 1000 che si giocherà sul cemento americano.

Il romano è tra i tennisti selezionati e quindi ci sarà nel main draw. Oltre a lui, hanno ottenuto l’accesso diretto anche Marcos Giron, Reilly Opelka e Max Purcell con queste modalità. Sarà un test importante per Berrettini per diverse ragioni: innanzitutto, dovrà fare i conti con il cambio di superficie, sempre un passaggio piuttosto rischioso per i campioni della racchetta. E poi dovrà anche trovare continuità dopo le recenti affermazioni.

Passando, invece, alle donne la wild card è stata data a Caroline Wozniacki, Peyton Stearns, Caroline Dolehide e Bianca Andreescu. L’appuntamento è in programma dal 12 al 19 agosto e per Berrettini potrebbe essere un’altra occasioni per continuare a recuperare posizioni nel ranking Atp, dove attualmente è 41esimo con 1215 punti.