Ducati, ennesimo colpo di scena: si punta a far rescindere il contratto di Marquez

Marc Marquez, possibile colpo di scena alla Ducati. L’indiscrezione rilanciata dalla Spagna è davvero sorprendente

Dopo alcune stagioni in chiaroscuro, Marc Marquez è tornato ad essere un pilota competitivo da quando è salito in sella a una Ducati. Nonostante non sia ancora quella ufficiale, il pilota spagnolo ha trovato una nuova verve da quando ha iniziato a gareggiare per la Gresini Racing.

Marquez, classe 1993, ha vinto otto titoli mondiali, sei di questi in MotoGP. L’ultimo titolo iridato risale al 2019, quando la sua Honda era ancora la moto migliore e la Ducati doveva inseguire. Oggi assistiamo ad una situazione completamente diversa, la Ducati è diventata la moto più ambita e, per questo motivo, Marquez ha fatto di tutto per firmare con il team di Borgo Panigale.

Tuttavia, c’è chi non avrebbe preso bene il suo passaggio in Ducati ufficiale e vorrebbe evitare di rivedere un film già visto. Dal prossimo anno, infatti, Marquez sarà il compagno di squadra di Bagnaia, una situazione che ha scatenato un ampio dibattito in MotoGP.

Marquez, clamorosa indiscrezione dalla Spagna

Secondo la stampa spagnola, la firma di Marc Marquez con la Ducati Lenovo avrebbe scatenato un putiferio in Italia. Il pilota iberico non è molto simpatico ai tifosi italiani, soprattutto dopo gli scontri in pista con Valentino Rossi. Anche per questo la firma con un team, orgoglio italiano da sempre, non è stata accolta favorevolmente.

C’è chi pensa che Marquez non sia più il pilota di una volta e che ormai sia arrivato a fine carriera. Ha 31 anni, gli infortuni sono sempre più frequenti e non vince un titolo mondiale da cinque anni. I tifosi non sono contenti di vedere Marquez nello stesso box di Bagnaia. Il pilota piemontese è l’idolo dei tifosi della Ducati e molti pensano che mettergli Marquez accanto possa danneggiarlo. Secondo quanto riportato dal sito ElNacional.cat, dall’Italia sarebbero arrivate addirittura pressioni per spingere la Ducati a far durare il contratto di Marquez non più di un anno.

Ovviamente, la Ducati non ha nessuna intenzione di privarsi dello spagnolo e punta molto su di lui. Marquez avrà una moto ufficiale e spera di tornare a lottare per il titolo mondiale. Il suo obiettivo è quello di raggiungere Valentino Rossi, il suo acerrimo nemico, ma non sarà facile perché la concorrenza è molto agguerrita. Molti tifosi, però, non riescono a capire perché la Ducati abbia deciso di puntare su Marquez e non abbia dato una moto ufficiale a Martin, in questi anni rivale di Bagnaia e attualmente leader della classifica piloti o confermato un Enea Bastianini in grande crescita.