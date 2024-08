Goduria per Sinner, cifra shock: è il più alto di sempre

Jannik Sinner, impegnato nella difesa del titolo a Montreal, incassa con soddisfazione il comunicato degli organizzatori di New York

È certamente un momento d’oro per il tennis mondiale. L’entrata in scena di PIF – il fondo sovrano dell’Arabia Saudita – nella sponsorizzazione di alcuni dei più importanti tornei del circuito ATP e WTA ha stimolato un flusso economico di cui si stanno giovando tutti i protagonisti in campo.

Non è un caso che nel 2024 parecchie kermesse, anche quelle in cui il fondo saudita non detiene partecipazioni azionarie od altro, stiano registrando il loro record in termini di montepremi. L’ultimo esempio, quello relativo al Masters 1000 in corso di svolgimento a Montreal ne è una palese dimostrazione.

962.339 mila euro è il premio in denaro riservato al tennista che trionferà all’Open di Canada, uno dei due grandi appuntamenti sul suolo nordamericano che precede il main event dell’estate a stelle e strisce: gli Us Open di New York, che prenderanno il via il prossimo 26 agosto.

A proposito di Flushing Meadows, evento a cui Sinner arriverà forte dei favori del pronostico (l’altoatesino è tra i favoriti d’obbligo del torneo) gli organizzatori hanno recentemente diffuso il montepremi riservato ai partecipanti alla kermesse. Le cifre sono da capogiro: si tratta delle più alte mai messe a disposizione dei tennisti per una competizione.

Us Open, montepremi da favola: Sinner già pregusta il tutto

Oltre a mettere a disposizione, per ciascun partecipante, 1000 dollari per le spese di viaggio e ben due camere negli alberghi ufficiali del torneo, la USTA – la Federazione di tennis americana – ha deciso di esagerare col prize money complessivo per l’evento tanto atteso. Si parla di 75 milioni di dollari totali di premi erogati in denaro. Con un aumento del 15% rispetto al 2023. Un’enormità, che non ha precedenti nella storia del circuito ATP..

“Tutto questo fa parte di uno sforzo deciso negli ultimi anni da parte degli US Open per garantire vincite significative a tutti i giocatori che gareggiano nell’evento“, si legge nel comunicato diffuso nel sito ufficiale della kermesse. Sullo stesso è anche possibile visualizzare la suddivisione del montepremi in base al turn raggiunto dall’atleta.

The stars of the ATP and WTA tours will be competing for the largest purse in tennis history at the 2024 US Open.https://t.co/iWYHAczMVh — US Open Tennis (@usopen) August 7, 2024

Tabellone principale singolare maschile e femminile:

Campione: 3.600.000 milioni di dollari

Finalista: 1.800.000

Semifinalista: 1.000.000

Quarti di Finale: 530.000

Ottavi di Finale: 325.000

Terzo Turno: 215.000

Secondo Turno:: 140.000

Primo Turno:: 100.000.