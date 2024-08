Leclerc avverte Hamilton: guerra Ferrari

Un messaggio chiaro, in attesa dell’approdo di Hamilton a Maranello: Charles Leclerc avvisa l’inglese

Il 1° febbraio 2024 il mondo dei motori, per qualche ora, si è fermato. Perché nessuno si sarebbe mai potuto aspettare la firma di Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo e simbolo della Mercedes, con la Ferrari. Una scelta coraggiosa, criticata e che allo stesso tempo ha esaltato milioni di tifosi della ‘Rossa’ che non vedono l’ora di vederlo al fianco di Leclerc.

Il 2025, a Maranello, ripartirà dunque col botto. Il 39enne di Stevenage è una scelta in larga parte rischiosa anche se Hamilton, a 39 anni, sta dimostrando che con una vettura competitiva può ancora fare la differenza e vincere in Formula 1. Se n’è accorto Carlos Sainz che in un batter d’occhio si è ritrovato suo malgrado senza auto per la prossima stagione: alla fine il pilota madrileno ha scelto la Williams per proseguire la sua carriera lontano dal Cavallino Rampante. E c’è già chi, nel frattempo, teme che Hamilton e Leclerc per qualche strana ragione possano non andare d’accordo.

Il monegasco in questo Mondiale è partito alla grande, il culmine raggiunto col tanto atteso successo in casa a Monaco. Poi il declino, a cavallo anche del pacchetto di aggiornamenti che ha penalizzato la SF-24 rispetto alle rivali, come la McLaren, in costante ed evidente crescita settimana dopo settimana. Adesso il #16 è tornato a parlare, dopo i recenti buoni risultati in pista. Ma la sua attenzione è tutta rivolta all’approdo di Hamilton, a quella che sulla carta rischia di essere una coppia irresistibile. Il messaggio diretto all’inglese, però, rischia di scatenare uno scontro.

Leclerc avvisa Hamilton: “Non succederà”

Ha sempre mostrato grande rispetto e ammirazione per il pilota capace di eguagliare i sette titoli mondiali vinti da Michael Schumacher, simbolo del periodo d’oro della Ferrari. Ma ora Charles Leclerc è tornato a parlare ‘pungendo’ l’illustre collega e avvisandolo in maniera chiara e diretta.

Ai microfoni di ‘Gentleman’s Journal’ il monegasco ha risposto, ancora una volta, alle domande riguardante il suo futuro compagno di scuderia. “Da ragazzo mi era complicato seguire la stagione di Formula 1, essendo ogni weekend sui kartodromi. Alcune gare le ho viste e Lewis era certamente uno di quelli che ammiravo molto“. Il pilota della Ferrari ha poi mostrato tutto il suo entusiasmo nel volersi mettere in gioco con un pilota tanto esperto, talentuoso e vincente come Hamilton. L’inglese potrebbe intimorire molti, visti i record in quanto a vittorie, pole position e mondiali. Ma non Leclerc.

“Sarà un’opportunità straordinaria anche per me, potrò dimostrare di cosa sono capace. Con lui non sarò clemente, no di certo. Quando mi metto il casco non esiste più niente di tutto ciò. Mi concentrerò solo sulle mie prestazioni una volta in pista”. Un messaggio chiaro e tondo a Hamilton ma anche alla Ferrari: Leclerc non intende fare da spalla, da comparsa, al sette volte campione del mondo. Il suo obiettivo sarà brillare e vincere alla guida della ‘Rossa’, una scuderia che da anni crede nel suo indiscutibile talento.