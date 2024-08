Il Torino lavora su Borna Sosa. Secondo quanto raccolto in esclusiva da Gianluigi Longari, l’eventuale operazione per il Torino sarebbe costruita sulla base di 7 milioni di valutazione per il cartellino del giocatore dell’Ajax. Per l’ingaggio si ragiona su 1.5 milioni a stagione. Per la porta, invece, idea Antonio Donnarumma che potrebbe fare il terzo.