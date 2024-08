Coppa Italia: fuori Parma, Venezia e Como

Serataccia per le squadre di Serie A in Coppa Italia. Ai trentaduesimi di finale oggi, come ieri, quattro sfide che vedevano coinvolte quattro squadre di Serie A e quattro di Serie B.

Tre vittime illustri in questo turno dei trentaduesimi di finale. Il Venezia, nel tardo pomeriggio, è stato travolto dal Brescia 3-1 con reti di Borrelli e doppietta di Olzer per le Rondinelle; Idzes per i Lagunari.

Il Parma ha perso in casa contro il Palermo 0-1. In gol Roberto Insigne dopo che Man aveva sbagliato un rigore per i crociati.

Stessa sorte per il Como eliminato ai rigori a Genova contro la Sampdoria. Nei tempi regolamentari gol di Iaonnou e pareggio di Cutrone. Ai rigori decisivi gli errori di Verdi e Braunoder.

Unica formazione di Serie A a superare il turno in serata il Torino di Paolo Vanoli. Vittorioso contro il Cosenza per 2-0: autorete di Camporese e raddoppio di capitan Zapata.