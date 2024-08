Djokovic alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: è arrivato il grande annuncio

Novak Djokovic alle Olimpiadi di Los Angeles 2028? Sembrava impensabile e invece il clamoroso scenario prende sempre più quota

Reduce dall’Oro olimpico ottenuto a Parigi battendo in finale Carlos Alcaraz, Novak Djokovic ha deciso di saltare i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati per prendersi qualche settimana di riposo. Con ogni probabilità, lo rivedremo in campo direttamente a New York dove, tra il 26 agosto e l’8 settembre, andrà in scena lo US Open, ultimo slam della stagione 2024.

Lo storico trionfo alle Olimpiadi di Parigi non ha saziato la fame di successi di Djokovic, nonostante una bacheca stracolma di trofei e una carriera ultra ventennale semplicemente straordinaria. Nole si presenterà negli States come uno dei principali favoriti alla conquista del titolo: vuole aggiudicarselo fortemente, dato che sarebbe il suo 25esimo Major in carriera, quello che – senza ombra di dubbio – metterebbe la parola fine a ogni discorso sul GOAT, ovvero su chi sia il tennista più forte di tutti i tempi.

Djokovic a Los Angeles 2028? La clamorosa rivelazione

Insomma, il tennista serbo ha ancora voglia di stupire e mietere record. Del resto, la sua condizione fisica continua a rasentare la perfezione e i risultati ci raccontano di un atleta capace di esprimersi a livelli spaziali. “L’era Djokovic” sembrerebbe poter andare avanti ancora a lungo, tanto che nelle ultime ore ha iniziato a prendere quota uno scenario davvero clamoroso. Non è da escludere, infatti, una sua partecipazione ai prossimi Giochi Olimpici, in programma nel 2028 nella splendida cornice di Los Angeles.

A dirlo è stato un personaggio che di tennis ne mastica abbastanza e che ben conosce Il 37enne nativo di Belgrado. Ci riferiamo a Goran Ivanisevic, ex tennista campione slam ed ex coach proprio di Djokovic.

“Novak volava, ballava. La gente si era dimenticata che era la sua prima finale olimpica. Lui si era detto che quello era il momento, che doveva cogliere questa opportunità”, ha affermato Ivanisevic commentando il successo di Djokovic a Parigi ai microfoni di Tennis Majors. Poi il 52enne di Spalato ha lanciato in modo sibillino la ‘notizia’ che vi abbiamo accennato poc’anzi: “Vista la sua follia, non mi sorprenderebbe vederlo anche a Los Angeles“.

Ma è davvero possibile una partecipazione di Djokovic a Los Angeles 2028? Solo il tempo può dare una risposta a questa domanda. Certo è però che, in base a quanto scritto in precedenza, sicuramente non si tratta di uno scenario remoto. Perché se Nole dovesse arrivare all’età di 41 anni anche solo al 50% del potenziale che si ritrova, di certo non sfigurerebbe al cospetto della maggior parte dei suoi colleghi. D’altronde si sa: la classe non è acqua e non si perde con l’inesorabile scorrere del tempo. Staremo a vedere.