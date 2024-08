Dramma Sinner, emerge tutta la verità: fan sconvolti alla notizia

Jannik Sinner, emerge fuori tutta la verità su quanto accaduto. Tifosi spiazzati dalle parole dell’azzurro

Le Olimpiadi di Parigi hanno riservato grande emozioni nel Tennis con i trionfi di Novak Djokovic e delle azzurre Errani e Paolini in doppio. Un evento che rimarrà inevitabilmente alla storia anche per un altro motivo ovvero l’assenza di Jannik Sinner.

L’attuale numero uno al mondo si è ritirato dai Giochi per una brutta tonsillite che lo ha messo ko. Nonostante la malattia, però, molti tifosi gli hanno puntato comunque il dito contro. La tonsillite, nel frattempo, è riuscita a metterla finalmente alle spalle ma è arrivata, purtroppo, un’altra delusione con il ko contro Rublev ai quarti di finale del Masters di Montreal, sconfitta che costa a Sinner anche la perdita di 800 punti nel ranking Atp.

Prima del ko con Rublev, Sinner ha voluto togliersi un po’ di sassolini dalle scarpe raccontando ai media quello che ha vissuto in queste ultime settimane. In particolar modo del problema che gli ha impedito di disputare le Olimpiadi sui campi di terra battuta del Roland Garros.

Sinner svela tutta la verità, ecco cosa gli è successo

Sin da inizio anno, Sinner aveva annunciato (anche in più di una occasione) che il suo obiettivo principale era quello di partecipare e magari vincere le Olimpiadi. Tutto questo, però, non si è avverato. Appuntamento, si spera, a quelle del 2028 a Los Angeles. Purtroppo, questa tonsillite lo ha messo ko in tutti i sensi. Tanto è vero che non riusciva nemmeno ad alzarsi dal letto per via della spossatezza che gli aveva procurato.

Solo lui, quindi, sa in quel momento come si sentiva. Un chiaro riferimento ai classici “leoni da tastiera” che non hanno mai creduto alla sua versione ufficiale. Proprio su di loro è stato molto chiaro: “Di quello che pensa e dice la gente francamente non mi importa“.

In questo periodo di difficoltà, Jannik si è voluto allontanare volontariamente dai social network. Anche se, allo stesso tempo, ha sempre ribadito di non essere un grande amante di questi strumenti, visto che li vede come una fonte di distrazione dagli allenamenti e da altre incombenze prioritarie. L’assenza dai social gli ha fatto solo che bene: “Alcune cose le leggo, ma non mi importa granché. Attorno a me ho persone fidate, questo è ciò che conta veramente“.

Archiviata la delusione di Montreal, Sinner sarà in campo la prossima settimana al Masters di Cincinnati, ultimo torneo di preparazione in vista dello Us Open. Anche in Ohio, Jannik è la prima testa del tabellone.