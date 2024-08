NBA, LeBron dà l’ok al suo acquisto: ora saranno guai ai Lakers

LeBron James ha dato il suo benestare per l’arrivo di un nuovo giocatore ai Los Angeles Lakers. La dirigenza californiana in difficoltà.

La personalità di LeBron James non si può misurare perché è enorme. La stella dei Los Angeles Lakers ha sempre dimostrato una grande forza mentale, anche quando era molto giovane, ma già capace di trascinare i suoi Cleveland Cavaliers al trionfo. LeBron è sicuramente uno dei cestisti più forti di sempre, ancora in grado di fare la differenza, nonostante gli anni che avanzano. Il prossimo 30 dicembre, infatti, il campione di Akron festeggerà i suoi quaranta anni, un traguardo che raggiungerà sicuramente segnando tanti punti nel campionato NBA.

In questi anni, LeBron James è stato fondamentale anche fuori dal campo. La sua presenza ha attirato giocatori forti ai Lakers, ma spesso James si sostituisce anche alla dirigenza. La decisione dei Lakers di scegliere Bronny – il primo figlio di LeBron – al Draft ha fatto discutere, ma nei prossimi giorni potrebbe arrivare un’altra operazione di mercato per la quale la stella della squadra californiana avrebbe già dato il suo benestare. Questo giocatore è molto apprezzato da James e gode della sua fiducia.

Jerami Grant ai Lakers, c’è l’ok di LeBron

LeBron è uno dei migliori giocatori della squadra, insieme ad Anthony Davis. I due hanno vinto insieme ma hanno vissuto anche stagioni in chiaroscuro e ora c’è la consapevolezza che serve qualcosa in più. I Lakers non lottano da tempo per l’anello e adesso la dirigenza avrebbe intenzione di rivoluzionare il roster, aggiungendo qualcosa ai top della squadra. Per questo nelle ultime ore i Lakers sono stati accostati a Jerami Grant, cestista dei Portland Trail Blazers.

Il giocatore sotto contratto fino al 2027 ha un’opzione a favore del giocatore per la stagione successiva. Grant rappresenta l’alternativa a Davis e avrebbe già ottenuto il benestare di LeBron James. L’ex stella dei Miami Heat lo stima molto, crede che possa dare ai Lakers tanto, sia dal punto di vista tecnico che atletico. Sarebbe il sostituto ideale di Davis, la squadra è attualmente alla ricerca di uno scambio che possa accontentare tutti.

In questo momento della sua carriera, Grant è considerato un giocatore forte, ma non è ancora diventato un All-Star. Qualora dovesse andare ai Lakers e dovesse riuscire a lottare per il titolo, potrebbe ottenere la sua definitiva consacrazione nel campionato NBA. Grant garantisce punti e difesa, ma i tifosi dei Lakers pensano che la loro squadra non possa permettersi di privarsi di Davis.