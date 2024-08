Olimpiadi, arriva l’ammissione clamorosa: è tutto vero, ora rischia grosso

Arriva la clamorosa ammissione da parte dell’atleta in merito all’accaduto ed ora rischia grosso: è tutto vero, tifosi senza parole

Le Olimpiadi di Parigi sono ormai prossime alla loro conclusione, ma continuano a generare grosse polemiche. L’ultimo episodio è a dir poco clamoroso.

Andando a ritroso nel passato si fa fatica a trovare dei Giochi Olimpici con così tante polemiche e tanti casi eclatanti e quelli di Parigi sono destinati a restare nella storia anche per questo. Uno di quelli più clamorosi è stato certamente il caso di inquinamento delle acque della Senna che ha portato il team belga al ritiro dopo che due atleti sono stati ricoverati per un’infezione intestinale, scatenando forti critiche nei confronti del CIO che ha sempre negato la contaminazione di tali acque.

Un altro caso è stato quello dell’allontanamento della paraguaiana Luana Alonso da parte del suo Comitato Olimpico che l’ha cacciata dal Villaggio Olimpico a causa dei suoi comportamenti che avrebbero reso l’ambiente inadeguato. Nelle ultime ore, invece, è scoppiato un caso ancor più eclatante dove è intervenuta addirittura la polizia che ha colto in flagrante ed arrestato all’hockeista Thomas Craig.

L’atleta australiano è stato colto sul fatto mentre acquistava cocaina ed è stato arrestato assieme al proprio spacciatore. Un caso che ha scosso il team australiano e non solo e sul quale è arrivata la clamorosa ammissione dello stesso Craiga che ora rischia davvero grosso.

Olimpiadi, Craig arrestato per possesso di stupefacenti: arriva la clamorosa ammissione

Medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Tokyo, l’hockeista australiano Thomas Craig si è messo in un bel grosso guaio. Martedì sera, l’atleta australiano è stato arrestato per aver acquistato una dose di cocaina da uno spacciatore di appena 17 anni, preso anch’egli in custodia dalle autorità, mettendo in grave imbarazzo il Comitato Olimpico australiano che ha confermato la cosa ed ha deciso di allontanarlo dal Villaggio Olimpico, escludendolo dalla cerimonia di chiusura dei Giochi.

Ad essere clamorosa, però, è l’ammissione dello stesso Craig che ha confermato di aver acquistato stupefacenti ed ha riconosciuto di aver commesso un grave errore. L’atleta ha spiegato: “Ho fatto una cosa orribile. Innanzitutto vorrei scusarmi per quanto accaduto nelle ultime 24 ore. Ho commesso un terribile errore e mi assumo la piena responsabilità delle mie azioni” ha dichiarato, aggiungendo come quanto fatto non rispecchia i valori della sua famiglia, del suo team e dei suoi amici, ribadendo le sue scuse per aver messo tutti in imbarazzo.

Stando a quanto riportato da vari media francesi, oltre che essere stato colto in flagrante, Craig aveva anche tentato di sfuggire all’arresto prima di finire nelle mani degli inquirenti e di trascorrere 18 ore in carcere. Il Comitato Olimpico australiano ha fatto sapere che svolgerà anch’essa delle indagini per vederci chiaro, riserbandosi quindi ulteriori azioni nei confronti di Craig che rischia grosso in quanto ciò potrebbe costargli il posto nella squadra di hockey su prato.

L’accaduto ha scioccato tutti i tifosi australiani e non solo. Craig – come affermato da lui stesso – è chiamato a fare ammenda per il proprio errore, ma è chiaro che il reato di cui si è macchiato rischia di aver rovinato per sempre la sua carriera, oltre che la sua immagine.